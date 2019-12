Senátor, kterému prý Babiš nafackoval. Teď kvůli jeho dotacím sepsal trestní oznámení a šel s ním k Tvarůžkové

Dotační problémy holdingu Agrofert, který český premiér Andrej Babiš přesměroval do svěřenského soudu, neutichají. Evropská komise poslala českým úřadům auditní zprávu, podle které má být premiér ve střetu zájmů. Ten to však odmítá se slovy, že Evropská komise nemá vykládat české zákony. V úterním pořadu Interview na ČT24 téma pro senátora za Pirátskou stranu Lukáše Wagenknechta. Ten byl v minulosti Babišovým náměstkem, spolupráce podle některých zdrojů skončila tím, že dal Babiš Wagenknechtovi facku.

Pirátská strana se rozhodla podat trestní oznámení, na kterém se Wagenknecht částečně podílel, a to kvůli vyplácení dotací českými úřady holdingu Agrofert. „Pirátská strana i já jsme opakovaně žádali úřady, aby neposkytovaly dotace holdingu Agrofert, který Babiš vlastní, protože to je velké riziko toho, že je to protiprávní, což se nám teď potvrdilo i ze strany Evropské komise,“ vysvětlil senátor, proč je nutné řešit situaci dalším trestním oznámením.

„Vyhodnotili jsme to po všech věcech, které zde probíhaly – ministerstva stále poskytují dotace holdingu Agrofert, veřejné zakázky také stále probíhají ve směru k holdingu Agrofert, kterému tato vláda poskytuje investiční pobídky,“ zkonkretizoval Wagenknecht.

„My jsme v tuto chvíli v systému, který je pod kontrolou majitele společností, které berou dotace, protiprávní zakázky a pobídky státu, a zároveň premiéra, který má nad tím velký vliv. Probíhají tady nestandardní postupy,“ zdůraznil Wagenknecht.