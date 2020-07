Server se věnoval bývalým premiérům. Jenže to poslouchal i Paroubek. A je zle

reklama

Anketa Chcete, abychom přijali azylanty z Hongkongu? Ano 8% Ne 92% hlasovalo: 1982 lidí burleskní pásmo redaktora Dolejšího a Lucie Nevímjaksejmenuje (nezapamatoval jsem si její jméno) ze serveru Seznam Zprávy, věnované bývalým českým premiérům.



Pásmo bylo zajímavě, ale zejména velmi účelově koncipované a především hodně vzdálené od objektivity. A tak největšími hvězdami redaktorů V. Dolejšího a slečny L. Nevímjaksejmenuje jsou s velkým náskokem expremiéři Nečas a Sobotka. Ano, jsou to titíž, kteří své strany přivedli na okraj propadliště dějin. Co na tom? Jsou z nich prý velké hvězdy byznysu s Čínou. Jak Dolejší usuzuje např. z názvu Nečasovy společnosti a z jedné Sobotkovy návštěvy v Číně.



Tatáž marketingová a vlivová skupina, jež zrežírovala Dolejšího burlesku, se pokusila již někdy v březnu přesvědčit poněkud nedůvěřivou českou veřejnost (tedy asi tisíc čtenářů jednoho serveru), že byznysmen – zachránce vlasti Sobotka přiveze z Číny roušky a respirátory a zachrání již poněkolikáté vděčný český národ, tentokrát před koronavirovou pandemií… tento úžasný Sobotkův výjezd do Číny nějak neměl a nemá pokračování. Roušky a respirátory v Číně zajistil někdo jiný a velmi dobře. Jinak to Sobotka v Číně pro svůj byznys prý nemá zrovna jednoduché. Na každém kroku za sebou vláčí tlumočníka. Umět tak anglicky, byl by v Číně mnohem větší hvězdou byznysu, nežli je. Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Upřímně, ani P. Nečasovi nezávidím jeho dlouhotrvající trestněprávní spory se státem, které mu ničí osobní život. Stejně tak přeji jeho partnerce, nyní manželce, aby se šťastně vymanila z osidel soudů, do kterých se oba dostali.



Největší vyvrhel ze všech premiérů podle Dolejšího a slečny Nevímjaksejmenuje je pochopitelně „miláček“ Seznamu A. Babiš. O něm oba skvělí redaktoři nahlas a velmi nevkusně a rádoby duchaplně uvažují, jestli bude trávit příští léta na Hradě anebo v kriminále. Tedy pokud jsem dobře rozuměl jejich rádoby vtipnému blábolení. Ostatně dnes pokračuje Seznam.cz v antibabišovské kreaci. Tentokrát se zabývá manželkou A. Babiše, a to za velmi nevkusných okolností, kdy celkem hnusně naznačuje, jakýsi vztah M. Babišové k jejímu floristovi exotického jména. Prostě Seznam Zprávy jsou v tomto pojetí a podle mého názoru dosti nechutným bulvárem. Z bílého dělají s oblibou černé a z černého bílé, když se to hodí zájmové skupině, která za těmito články stojí. Podle mého názoru jsou v této zájmové skupině titíž lidé, kteří byli loutkovodiči Sobotky a Chovance. Tedy Radek Pokorný a bisoni. Bisoni se podle zajímavých vyjádření některých obžalovaných v kauze sportovních dotací pokoušeli o štěstí v oblasti sportovních dotací. Chtěli se podle všeho zmocnit finančních toků v českém sportu jdoucích z MŠMT v době, kdy bylo řízeno ministryní Valachovou. To se jim naštěstí nepodařilo. Ale spolupráce této agentury (Bison & Rose dokonce inzeruje na stránkách Seznam Zprávy) se zkrachovalým finančníkem Zdeňkem Bakalou, na nějž jistě s „vděčností“ vzpomínají zejména horníci a další pracovníci OKD a také nájemníci téměř 44 tisíc (bývalých) bytů OKD, trvá. Pan skvělý finančník vyvedl s marketingovou pomocí firmy Bison & Rose z Česka nějakých 100–120 mld. Kč a investoval je jinde. Prý proto, že jsme (podle jeho veřejných vyjádření) zcela zkorumpovanou zemí. Nevím, kam jeho investice šly, jestli do Brazílie nebo do jiného antikorupčního ráje, ale nešly ve prospěch občanů Ostravska, kde je vydělal.



Nedávno přišla ze Švýcarska zpráva, že tento dobrý muž se zakoupil v jednom švýcarském hokejovém klubu. Škoda, že necítí trochu morální odpovědnosti také za Ostravsko, kde vydělal tak ohromné peníze, a neinvestuje je do sportu tam. Třeba do hokeje (jako ve Švýcarsku) nebo do fotbalu. Fotogalerie: - Paroubek předsedou

No, a pokud jde o mě jako bývalého premiéra, tak oba dva redaktoři blábolí cosi o mém „nedůstojném konci“. Chci je i další „sportovce“ ujistit, že se k žádnému konci zdaleka nechystám.



Že prý jsem „zapšklý“. Nevím, proč bych měl být. Dělám věci, které mě baví, a mám již více než tři roky spokojený partnerský vztah. A mám vše, co k spokojenému životu potřebuji.



Točí se prý kolem mě „divné peníze“. Možná že by to hoši a děvčata ze Seznamu Zprávy mohli trochu rozvést a upřesnit, abych měl na ně další jasný žalobní petit. Ostatně do mých financí jim opravdu nic není.



Jistě si také tito fešáci povšimli, že jsem nedávno vyhrál soud se Soukupem, a to na celé čáře. Podle rozhodnutí soudu je Soukup lhářem.



Pokud jde o volby do Senátu v roce 2018, ve kterých jsem kandidoval, byl Soukup a jeho lživé blábolení v televizi, jíž je majitelem a skoro jediným moderátorem, součástí kampaně proti mé osobě. Fotogalerie: - Babiš se Sobotkou za seniory

Stejně tak se zapojila do této antikampaně proti mně moje budoucí bývalá žena se svými lžemi o jakýchsi „podivných penězích“.



Mé finance poté šetřila policie a podle svého vyjádření nezjistila žádné nesrovnalosti. Loni zase berňák šetřil finance mého syna a nic závadného nezjistil. Mé finance prověřoval pro účely soudního jednání v rámci mého rozvodového řízení i soudní znalec a zjistil, že mé výdaje jsou v souladu s mými příjmy. Takže celá bublina Seznamu o velkých penězích, které si doma přehrabuji vidlemi, splaskla.



Prý jsem odmítl „nabídku na velvyslanectví ve Vídni a teď mě to prý mrzí“. Ano, Vídeň je mé oblíbené město. Es stimmt. Rád jsem tam jezdil a jezdím, ale takovou nabídku jsem nikdy od nikoho nedostal. Proto jsem ji nemohl ani odmítnout. Je to tedy další lež v řadě. Ta nabídka na záhumenek ve Vídni zůstala zřejmě viset někde mezi Sobotkou, Pokorným a bisony v roce 2010 či 2011, tedy alespoň podle mého odhadu. Psali jsme: Rozhovor expertů: Opoziční strany společně? Nemají šanci. A chvilkař Minář do politiky? Dopadne jako Pajerová a Chaun Fuj! Paroubek odpálil bombu: Pravice má Horákové najednou plná ústa. Teď se jim hodí, zato před 10 lety... Piráti? Psychoušové a bonzáci! A šéfky TOP 09 se bojím. Podívejte se na ni, má to v očích! U Xavera vystoupila novinářská „šlechta“ Expremiér se neudržel: Ti dnešní mladí historici, co napadají Rusko...

