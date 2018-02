Šesticí squatterů ze Šatovky se policie zabývá ve zkráceném řízení, hrozí jim až dva roky vězení

15.02.2018 20:56

Případem šesti squatterů, kteří ve středu jako poslední opustili usedlost Šatovka v Praze 6, se policie zabývá ve zkráceném řízení. Podezírá je z neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru. Na dotaz ČTK to dnes uvedl mluvčí pražských policistů Jan Daněk. Policie všech šest lidí zadržela, podle vyjádření aktivistů v cele předběžného zadržení stále jsou. Policie to odmítla komentovat. Aktivistům hrozí až dva roky vězení.