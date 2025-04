Setkání v Římě: Miroslava Němcová by chtěla zázrak. Aby Trump „prozřel“

Schůzka se odehrála ve vatikánské bazilice svatého Petra a trvala zhruba 15 minut. Druhé setkání obou lídrů se navzdory předchozímu ohlášení ukrajinské strany už neuskutečnilo.

„Dobré setkání. Hodně jsme diskutovali jeden na jednoho. Doufáme ve výsledky ve všem, co jsme probrali. Ochrana životů našich lidí. Úplné a bezpodmínečné příměří. Spolehlivý a trvalý mír, který zabrání vypuknutí další války. Velmi symbolické setkání, které má potenciál stát se historickým, pokud dosáhneme společných výsledků. Děkuji prezidentovi Spojených států amerických,“ pochvaloval si na síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

