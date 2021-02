Šílenci, chcete to otevřít? Babiš proti Hřibovi. Trefil i ČT. Zítra se rozhodne

Jednání premiéra Andreje Babiše (ANO) s hejtmany o možnosti nového vyhlášení nouzového stavu na žádost krajů bude pokračovat v neděli, dnešní jednání Babiš hodnotí jako konstruktivní. Pražský primátor Zdeněk Hřib naopak vyjádřil opačný názor. „Vůli ke změně na straně pana premiéra nevidím,“ informoval z průběhu jednání na svém twitteru. Babiš to odmítl. „Jednal jsem velice vstřícně. Jednal jsem pokorně, poníženě,“ řekl Babiš a avizoval, že občané mají pochopit, že se od pondělí nic zásadního měnit nebude. „Šílenci jsou ti, co chtějí rozvolňovat,“ dodal.

reklama

Anketa Chcete, aby vláda Andreje Babiše dovládla do voleb? Ano 85% Ano, ale s personálními změnami 4% Ne 8% Je to jedno 3% hlasovalo: 15999 lidí



Mezi opatření na zrušení hejtmani vybrali noční zákaz vycházení či třeba otevření menších prodejen a provozoven služeb. Pro Českou televizi též Půta zmínil rychlý návrat dětí do škol.



Babiš nicméně během jednání podle pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) jakékoli změny odmítal a chtěl prodloužení nouzového stavu téměř bezpodmínečně. „Premiér Andrej Babiš na probíhajícím jednání s hejtmany prakticky odmítá změny opatření (kromě zrušení večerky v 9h), o kterých ale včera sám řekl, že nefungují. Pokračování v nouzovém stavu beze změn tak prakticky znamená zachování třetího nejhoršího místa v EU. To je problém,“ informoval Hřib o těžkém vyjednávání s ministerským předsedou.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



primátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Doplnil, že kraje s pokračujícím nouzovým stavem by tak změny nečekaly: „Hejtmani čekali, že premiér přijde s konkrétními návrhy na úpravu nefunkčních opatření. To se však nestalo. Kraje, kde hejtman požádá o nouzový stav, tedy zlepšení nečeká. V ostatních krajích by MZ zavedlo většinu stávajících opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví.“

Hejtmani čekali, že premiér přijde s konkrétními návrhy na úpravu nefunkčních opatření. To se však nestalo. Kraje, kde hejtman požádá o nouzový stav, tedy zlepšení nečeká. V ostatních krajích by MZ zavedlo většinu stávajících opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví. — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) February 13, 2021

Dle Hřiba beze změn opatření v rámci nouzového stavu je „velmi naivní očekávat, že se situace zlepší a že se posuneme z třetího nejhoršího místa v EU“. „Vůli ke změně však na straně pana premiéra nevidím,“ znovu dodal během jednání.

Pokud se opatření v rámci nouzového stavu nezmění, bylo by velmi naivní očekávat, že se situace zlepší a že se posuneme z třetího nejhoršího místa v EU. Vůli ke změně však na straně pana premiéra nevidím. — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) February 13, 2021

Babiš dnešní jednání naopak vnímá jako konstruktivní. „Já považuju to jednání za konstruktivní, posunuli jsme se, vyměnili jsme si názory na stávající situaci a to jednání bude pokračovat zítra na úrovni ministra zdravotnictví, ale my budeme také přítomní,“ řekl po jednání Babiš.

Podle premiéra mají občané pochopit, že se nic zásadního nebude měnit. „Ta situace není dobrá. Skutečně máme zdravotnictví, které bojuje o zdraví našich občanů a nemocnice mají stále vysoký počet hospitalizovaných i na jednotkách intenzivní péče,“ dodal.



Jednání s opozicí se prý vláda nevzdává, jelikož pokud ji hejtmané požádají o prodloužení nouzového stavu, tak bude muset po jeho uplynutí opět žádat Sněmovnu. „Já pozvu opozici na jednání hned v úterý,“ řekl.

Fotogalerie: - Proti prodloužení nouzového stavu

V pondělí podle slov předsedy vlády ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) předloží návrh pandemického zákona a v úterý jej má projednávat s opozicí.



„Bylo by skvělé, kdyby hejtmani byli jednotní, aby to vlastně předložili jednotně,“ myslí si premiér. Vláda dle něho „dělá maximum“ a „chce pomoci lidem, aby chápali ty restrikce“.



K výrokům pražského primátora Hřiba Babiš řekl, že „tweetuje nepravdu a na jednání někteří hejtmani jeho chování odsoudili“. „Víte, Piráti, oni se chovaj pořád stále stejně,“ řekl. „Já bych chtěl znovu odmítnout i informace České televize, že jsem údajně nejednal vstřícně. Jednal jsem velice vstřícně. Jednal jsem pokorně, poníženě. Za situace, kdy to zkrátka byl jenom zase politický útok,“ tvrdí.



S opozicí prý Babiš dle svých slov jednal dostatečně. „Piráti a STAN nechtějí žádnou dohodu! To jsou pokrytci, kteří zkrátka se jenom tváří, že by něco chtěli a akorát to zneužívají na politický boj,“ zaznělo od šéfa vlády.



„Šílenci jsou ti, co chtějí rozvolňovat,“ pravil premiér; on prý je „zodpovědný“. doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V neděli si dle Babiše na jednání chystají přizvat i své experty.



Asociace krajů před jednáním s Babišem vyzvala k jednání o dalším postupu s vládou i s opozicí. Opozice sice deklarovala, že je připravena jednat, ale premiér znovu avizoval, že s opozicí jednat bude až v příštím týdnu a teď chce jednat jen s hejtmany.



Právě kraje jsou totiž Babišovou jedinou nadějí na prodloužení nouzového stavu. Po páteční schůzce s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech dal totiž Babiš najevo, že jeho vláda neobejde Poslaneckou sněmovnu a znovu nevyhlásí nový nouzový stav bez souhlasů krajů. „Jediné řešení je podle zákona o krizovém řízení, kde hejtman, pokud vzniká ohrožení v rámci stavu nebezpečí, může požádat vládu o vyhlášení nouzového stavu. To je jediné legislativní řešení, které máme na stole, a jediná možnost pokračování nouzového stavu,“ uvedl v pátek podle ČTK Babiš. Fotogalerie: - Zavřené krámy

Pokud by se vláda s kraji shodla, pak vše podle Babiše bude dle pravidel. „Naši právníci, Legislativní rada vlády a dalších vícero resortů to analyzovali celý den a jsme přesvědčeni, že pokud hejtmani požádají, tak je to zkrátka podle pravidel a našich zákonů jediná možnost,“ dodal.



Stav nouze vyhlášený v Česku kvůli epidemii koronaviru skončí s nedělí 14. února. Hejtmani mohou vládu požádat o vyhlášení nouzového stavu podle zákona o krizovém řízení.



„To je jediné legislativní řešení, které máme na stole,” uvedl dříve o jednání s hejtmany Babiš.



Bez nouzového stavu by se zrušila opatření vyhlášená podle krizového zákona, část z nich by zřejmě nově upravovalo Ministerstvo zdravotnictví, zbytek pak kraje. Psali jsme: Asociace samostatných odborů a Lékařský odborový klub: Mrzí nás, že je znevažována práce zdravotníků Stanislav Zapletal: Smrti našeho státu jsou dvě: parlamentní opozice a politikářská moc soudní V pondělí se otevře a... Všechny JIP plné už za 20 dní. Mrazivě z ČT. Hejtmani bijí na poplach S*rou nám na hlavu kilometrová h*vna! Herce rozvášnil Zaorálek v televizi. K nepříčetnosti

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.