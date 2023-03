Šílené, kam jsme se dostali. Takhle šli po Masarykovi. Petr Drulák rozsekl kauzu Ševčík

reklama

Anketa Má Marian Jurečka vaši důvěru? Má 1% Nemá 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 24327 lidí

„Pro mě je to znamení utahování šroubů. Je velmi zajímavé, že se to děje ve chvíli, kdy má Ministerstvo zahraničí Pirátská strana. Piráti, kteří v prehistorii vystupovali za svobodu slova, se mění na ty největší cenzory, to je trochu paradox,“ dodává.

Následně se přesunul k dění kolem děkana Národohospodářské fakulty Miroslava Ševčíka, který se nešťastně zapletl do střetu s policií před Národním muzeem 11. března a je nyní rektorem VŠE a některými studenty vyzýván k odstoupení z pozice děkana. „Co se kolem té kauzy děje, je pro mě naprosto nepochopitelné. Procházel Václavským náměstím v době, kdy tam byla demonstrace, obrátil se tam na něj člověk, který byl v nouzi, on se mu snažil nějak pomoct, neporušil přitom žádný zákon, nijak nenapadal policisty, nebyl zadržen. A na základě toho se rozjela neuvěřitelná mašinerie, že by měl být odvolán z postu děkana…,“ pozastavuje se politolog.

„To překračuje úplně všechny hranice nejen ke svobodě respektu slova, ale vůbec základní demokratické společnosti. Neudělal nic špatného, nic kontroverzního… V minulosti byl kritizován za určité kontroverzní kroky, ale já si myslím, že lidé z univerzit byli tradiční nositelé kontroverzních názorů. Ale v kauze kolem demonstrace ani nic kontroverzního neudělal,“ zdůrazňuje Drulák.

Odsoudil i výzvy části studentů, kteří usilují o to, aby Miroslav Ševčík z postu děkana odstoupil: „Mně to přijde úplně šílené, je vidět, kam až se naše společnost dostala. Dokonce jsou proti němu i demonstrace, nějací zfanatizovaní studenti žádají, aby odešel. Těžko pochopitelné. Na druhou stranu fanatismus některých mladých lidí, to není v historii nic nového. Podobným způsobem pokřikovali na Masaryka, máme příklady mladých rudých gard z jiných systémů. Někdy se mladí lidé nechají snadno manipulovat. Horší jsou však ti, co tahají za nitky, ti manipulátoři, kteří se za tím schovávají,“ upozorňuje profesor.

„Je to velmi nešťastná věc. Doufám, že to docent Ševčík ustojí, zaslouží si podporu,“ míní Drulák.

Moderátor Lubomír Veselý se nezdráhal obav, aby jednou nedělali zkoušky profesoři u studentů. Tendence studentů k určité radikalitě je podle Druláka historicky přirozená věc, problém však je, když se z toho stává systémová věc: „Považuji za mnohem nebezpečnější, když už to není otázka okamžitého vzedmutí, jako je třeba revoluční či protestní situace, problém je, když se z toho stává jakýsi standard. Kdy se stane standardem, že studenti začnou posuzovat způsobilost pedagogů a na jejich popudy mohou být vylučováni, i když nespáchali nic špatného, akorát mají názory, které jsou nepohodlné, to mě na tom děsí. Dochází k tomu na Západě a začne k tomu bohužel možná docházet i u nás,“ pokračuje Drulák.

Vidí v tom nebezpečnou paralelu z konce 40. a přelomu 50. let, kdy se očekávalo, že komunistická mládež bude nositelem nových myšlenek, nové společnosti, nového lidství: „Tehdy ti staří zkostnatělí profesoři se tomu buď měli přizpůsobit, nebo měli odejít. Spojují to s nástupem totalitních tendencí, které jsme my zažili a dnes přicházejí z toho Západu,“ sděluje své obavy.

Jde o systémovou změnu, nikoli o osud jednoho dvou lidí, kteří se stanou obětí kolektivních emocí, jakkoli je to nespravedlivé a tragické.

Psali jsme: Hašek: Dnes Ševčík, kdo zítra?

„Odsoudit a potrestat“. Kam jsme se to dostali? Slušní lidé se vyhazují ze zaměstnání, protestuje Ilona Csáková

Poukázal i na některé děsivé kroky v rámci boje s dezinformacemi ministra školství Vladimíra Balaše (STAN): „Je to člověk, který školství vůbec nerozumí, celý život se věnoval úplně něčemu jinému než pedagogice a dnes se stává nositelem těch nejnebezpečnějších tendencí, které se ve škole mohou vyskytovat. Ten tzv. boj proti dezinformacím, k němuž vyzýval učitele. Pokouší se úplně měnit výukové plány způsobem, který dál naruší přenos základních znalostí. A samozřejmě i v boji proti Ševčíkovi,“ opřel se Drulák do Balaše.

„Je na pováženou, že tento bezbarvý byrokrat se stává nositelem těchto tendencí, to znamená, že ty tendence jsou v aparátech silně zakotvené. Z takového člověka si udělají loutku, která dělá přesně to, co chtějí,“ bije politolog dál na poplach.

Psali jsme: Studenti by měli vychovávat rodiče v kritickém myšlení. Když nepoznáte dezinformaci, čerpejte z neziskovek, radí v dopise školám Balaš

Nepřekvapuje jej ani kauza odchodu exředitele Úřadu práce Viktora Najmona, ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) Najmonovi na nahrávce nabízel odměnu a odchod v klidu, jinak dostane špatné hodnocení. Premiér Petr Fiala (ODS) se Jurečky dokonce za jeho způsoby zastal. „Když se děly ty nejhorší podrazy v politice, byly vždy od lidovců. To je přehlídka přesně těchto metod, kombinace vydírání, lhaní a manipulací. Jsou to gangsterské metody a bylo to nahlédnutí do něčeho, co je pro část české politiky naprosto běžné,“ říká politolog.

Na dotaz diváků, jak vidí vývoj české společnosti, Drulák odpovídá: „Já doufám, že vláda pětikoalice nebude trvat celé to funkční období a nebudeme to muset protrpět. Patrně ten tlak bude muset přijít z ulice,“ nemyslí si, že by současná opozice byla schopna něco skutečně dělat. „Bude to možné jedině pod tlakem pokojných demonstrací, těmi je třeba dát najevo, že ten stav je neudržitelný a že to, co provádějí ministři na většině resortů, je opravdu pro nás pro všechny pohroma. Jestli se chceme uchránit před tím nejhorším, je třeba se začít více ozývat, jinak nás nečeká nic dobrého,“ dodává Petr Drulák.

Psali jsme: Kauza „držhub*é“ pro Najmona. Juchelka tlačil na Jurečku. Ten vypálil: Mám stoh Babišových dopisů! Senátorka Zwyrtek Hamplová: Je to zahájení procesu ignorování právního řádu Ministr Balaš: Měli bychom děti učit o tom, co nás a naši společnost bezprostředně ovlivňuje „Na přesdržku.“ Šli jsme do škol ptát se na Fialu. To bylo něco

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.