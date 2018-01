Situace v Česku připomíná politickou poušť, zaznělo u Moravce

Filozof Václav Bělohradský hned na úvod podotkl, že česká společnost je sice rozdělená, ale už ne jen podle sociálně ekonomických linií. ČSSD to podle Bělohradského příliš nepochopila a stále akcentuje témata jako konec levné práce. To je pořád důležité téma, ale podle Bělohradského už to není téma nejdůležitější. „Kdo vlastně jsou potenciální voliči nové sociální demokracie?“ ptal se ve studiu Bělohradský. „Vypadá to divně, ale rostou psychiatrické problémy této společnosti. Tato společnost je příliš složitá, což vyvolává různé krize,“ doplnil.

Pokud ČSSD bude akcentovat stále jen téma levné práce, pak vidí Bělohradský její budoucnost černě.

Politolog Lukáš Macek, který dnes působí ve Francii, doplnil, že Miloš Zeman jako premiér dokázal ČSSD sjednotit a dovést ji do vlády. Ale když tento cíl zmizel, protože byl dosažen, jednoticí tmel ČSSD začal slábnout. Tento proces trvá dodnes. Po odchodu Miloše Zemana z čela ČSSD se nenašel nikdo další, kdo by dokázal stranu podobně sjednotit.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

Podle Bělohradského dnes mnozí čeští politici sázejí na voliče, kteří se cítí traumatizovaní a vidí se jako oběti Bruselu, oběti Mnichova 1938 a tak podobně. „Že nám sem ta Merkelová nažene ty migranty,“ kroutil hlavou filozof. Ekonomický vývoj Česka je přitom poměrně pozitivní a stojí za to se do budoucnosti dívat s optimismem.

Macek dal Bělohradskému za pravdu. Na rozeštvávání společnosti stavěli podle jeho názoru jak Okamura a jeho SPD, tak také Miloš Zeman se svými inzeráty „Stop migrantům a Drahošovi“. Druhé kolo přímé volby prezidenta podle Macka ukáže, který z těchto dvou táborů je větší. Zda je to ten negativně smýšlející, nebo ten pozitivně smýšlející.

Bělohradský však poukázal ještě na jeden aspekt. Voliči v podzimních sněmovních volbách jasně řekli, že si přejí, aby vládl Andrej Babiš. Přeje si to takřka třicet procent voličů. Ostatní sněmovní strany však vůli voličů obcházejí s poukazem na to, že je Babiš trestně stíhán. Jsou to přitom voliči, kteří dávají legitimitu politikům. Dnes tu tedy proti sobě stojí požadavek legitimity politiky a požadavek po hledání spravedlnosti.

Macek podotkl, že o hnutí ANO je všeobecně známé, že stojí a padá s Andrejem Babišem, takže požadavek ostatních politických stran na to, aby Babiš nebyl předsedou vlády, je do značné míry kontraproduktivní. „Ostatní strany říkají: my s vámi do koalice nepůjdeme, ale nemají žádnou alternativu,“ podotkl. Trestní stíhání premiéra sice je problém, ale podle Macka musí Česko řešit důležitější otázky. Politolog považuje za důležitější, aby demokratické strany netlačily hnutí ANO ke koalici s SPD Tomia Okamury a s komunisty.

Moravec poté divákům připomněl, že předseda SPD Okamura už netrvá na tom, aby byl součástí vlády, a už připouští, že by mohl zemi vládnout kabinet odborníků. Když to uslyšel Macek, nespokojeně kroutil hlavou. Okamurova slova, ale nejen jeho, považuje vlastně za popření politiky. Politici se schovávají za odborníky, jenže něco jako nepolitická politiků odborníků neexistuje.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Neustále dovolávání se nepolitické politiky a fakt, že politické strany nedokázaly vygenerovat politické kandidáty v boji o Hrad, dokazují, jak moc je česká politika vyprázdněná po personální stránce. „To je naprosto zdrcující bilance toho, jak český politický systém fungoval v personální rovině. To je politická poušť,“ nebral si servítky politolog.

Bělohradský mu dal za pravdu. Zastal se také Václava Klause, který koncept nepolitické politiky znovu a znovu odmítal. Bělohradský se s Klausem shoduje v tom, že něco jako nepolitická politika neexistuje.

Mgr. Václav Klaus ODS



Pokud jde o řešení aktuální politické situace ve sněmovně, Bělohradský v závěru pořadu prozradil, že vidí jednu cestu ven z problémů. „Myslím, že v této situaci by byly nejlepší předčasné volby.“

