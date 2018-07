Situací kolem Pocheho se bude zabývat vedení ČSSD

Nejužší vedení sociální demokracie dnes bude probírat situaci kolem ministerstva zahraničí, jehož řízením je dočasně místo nominanta ČSSD Miroslava Pocheho pověřen stranický šéf Jan Hamáček. Pocheho odmítá do čela ministerstva zahraničí jmenovat prezident Miloš Zeman. Předseda ČSSD Hamáček, který je současně ministrem vnitra, vedení dvou resortů označuje za dočasnou věc. Minulý týden prohlásil, že cestu k řešení problému kolem Pocheho by mohlo otevřít středeční hlasování Sněmovny o důvěře pro vládu.

Hamáček s místopředsedy a nejbližšími spolupracovníky dnes budou o situaci hovořit na jednání grémia ČSSD. Širší orgán v podobě předsednictva, které kandidáty ČSSD na ministry vybralo, dosud i přes výzvy některých straníků nesvolal. Podle původních plánů se mělo předsednictvo sejít až po prázdninách.

Pro změnu nominace na šéfa diplomacie se veřejně vyslovuje statutární místopředseda ČSSD Jiří Zimola, většina straníků včetně Hamáčka to však odmítá. Argumentují mimo jiné tím, že vnitrostranické referendum socialistů o vstupu do vlády se uskutečnilo až po zveřejnění jmen ministrů, takže straníci hlasovali už s vědomím toho, že Poche bude ve vládě.



Poche po uvedení Hamáčka do čela diplomacie oznámil, že na ministerstvu bude působit jako nehonorovaný politický tajemník. Výhrady prezidenta či KSČM ke své osobě označuje za zástupné a spor s Hradem za ukončený. Doufá, že hlava státu v budoucnu změní na jeho jmenování názor.



autor: čtk