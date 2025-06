Skákejte, jak Lidl píská, za levnou čokoládu. Zeptali jsme se ČOI, co s tím

Již jsme informovali o stížnostech zákazníků na řetězec Lidl a jeho „slevu“, která je ale jen pro uživatele věrnostní aplikace, kteří si v ní nastaví prodejnu jako oblíbenou. Což je na štítku uvedeno mnohem menším písmem, než snížená cena 17,45 Kč a dokonce i než informace o 50 % slevě. Stejně tak v řetězci Lidl musíte pro slevu aktivovat kupony přes aplikaci.

Psali jsme: „Děláte ze starších lidí tupce?“ Lidl čelí hněvu

Podmíněná sleva řetězci Lidl

Zdroj: sociální síť X

Reakce na takovouto slevu schovanou za několika kroky byla vesměs negativní. Zazněly výrazy jako „perverznost“ či „kartičkové šílenství“. A také žertovné návrhy, že slevu dostane každý, kdo přijde s nákupem v hodnotě 473 Kč čtyři dny po úplňku a vytočí slevu na kole štěstí. Zaznělo také, že obchod dělá ze starších lidí „tupce“.

ParlamentníListy.cz se dotázaly České obchodní inspekce na tuto podezřelou slevu. „Co se týče fotografie, závazně konstatovat zjištění můžeme vždy pouze na základě provedené kontroly. Bez provedené kontroly se nemůžeme k zaslaným fotografiím vyjádřit a také to ani v jiných případech nečiníme,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz František Kotrba, tiskový mluvčí ČOI.

Připomenul také, jaké má prodejce povinnosti. „Prodávající je povinen uvést nejnižší cenu za 30 dní a z ní musí sleva vycházet. Nemusí být ale u této předchozí ceny výslovně uvedeno, že se jedná o nejnižší cenu za 30 dní, neboť z jiné ceny by dle zákona ta deklarovaná sleva vycházet neměla. Znamená to tedy, že na cenovce musí být v případě, že prodávající deklaruje slevu z ceny výrobku, uvedena aktuální cena, za kterou je výrobek momentálně nabízen a prodáván, a cena nejnižší, za níž byl výrobek nabízen a prodáván v době 30 dní před poskytnutím slevy. Žádné další údaje, týkající se slevy, na cenovce být nemusí. Platí cena uvedená u výrobku, doporučujeme proto spotřebitelům, aby si při placení vyžádali doklad o zaplacení a zkontrolovali si, zda jim byla sleva řádně účtována.“

V existenci mobilních aplikací či zákaznických karet věrnostních programů nespatřuje ČOI porušení zákona o ochraně spotřebitele. Zdůvodňuje to tím, že přístup k těmto věrnostním programům či aplikacím je pro všechny stejný a je jen na rozhodnutí spotřebitele, zda se programu bude účastnit, nebo zda si u prodávajícího nakoupí bez využití věrnostního programu.

„Někteří spotřebitelé mohou vnímat dané jednání negativně a pro některé z nich může být využití těchto programů či používání aplikace spojeno s obtížemi, avšak za diskriminaci ve smyslu ust. § 6 ZOS takové jednání z výše uvedených důvodů označit nelze. Stanovení cen zboží je v kompetenci prodávajícího, ceny zboží nepodléhají cenové regulaci.

Pokud tedy prodávající jasně a srozumitelně seznámí spotřebitele s tím, která cena je platná při použití mobilní aplikace či karty věrnostního programu, neporušuje takovým jednáním z pohledu kompetencí České obchodní inspekce zákon,“ sdělil ParlamentnímListům.cz Kotrba.

„V souvislosti s edukací spotřebitelů vždy upozorňujeme na to, aby se v souvislosti s informacemi o slevě zajímali mj. o podmínky slev, které mohou souviset například s množstvím zakoupených výrobků nebo právě členstvím ve věrnostním programu či použitím mobilní aplikace. V případě, že by při prodeji potravin docházelo k porušování zákazu užívání nekalých obchodních praktik, zejména klamání spotřebitele, a to včetně informací týkajících se ceny, respektive konkrétní cenové výhody, je věcně příslušným orgánem dozoru Státní zemědělská a potravinářská inspekce,“ dodal.