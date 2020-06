Skandál. Václav Klaus ml. obvinil Marka Bendu z nekalých praktik

Youtuber Ondřej Tesárek, známý také pod přezdívkou „Bratříček“, si pozval na rozhovor zakladatele Trikolóry Václava Klause mladšího. Ten se napřed pustil do poslance ODS Marka Bendy a pak popsal, co by se asi tak stalo, kdyby dostal jako dar třeba jen tři kopějky z Ruska. Zákony jsou tu podle Klause nastaveny tak, že místo politických idejí jsou dnes kampaně soutěží udavačů a byrokracie. Prohlásil také, že někteří poslanci podle něj trpí schizofrenií.

„On vždycky tak vyhlašoval, že Trikolóra ani nevznikne, že vůbec nebude existovat, a když teďka existujeme, tak zase vyhlašuje, že to jako skončí špatně. Tak mně to trošku připomíná, jako když říkali tomu Trumpovi, že nemá šanci získat nominaci a bla bla bla. Jinak pan Benda aktivně obcházel sponzory a snažil se je donutit, aby nám nepřispívali. Opravdu aktivně je jako obcházel, že si to jako nepřejou a tak. To je takovej nejvýznačnější lobbista ODS,“ pravil Klaus.

Zakladatel Trikolóry je přesto přesvědčen, že mělo smysl do toho před rokem jít a novou stranu založit, protože ODS se podle jeho názoru posunula hodně doleva. „Ta ODS šla strašně doleva za toho pana Fialy. Takový ty klasický členové z 90. let jsou jako na úbytě. Teďka já nevím, třeba pan Zahradil, kterej, že bych ho moc miloval, to nemůžu říct, ale je to jeden z těch národně konzervativnějších a už po něm zase jdou – takový ty stanovo-topkařský týpci. Taková ta stará garda, který to vedli od 30 procent k šesti, tak ti mě opravdu neměli rádi,“ řekl Klaus.

„Já často v těch ekonomických věcech hlasuju. Jiný věci mě štvou. Je to jiná strana, jiné hodnoty," uvedl Klaus. V ODS prý napřed čekali, zda neodejde sám, a nakonec byl vyhozen.



Klaus by limit 90 milionů rád zvedl na milionů 200. A kromě toho by rád prosadil, aby tyto peníze mohly pocházet jen z České republiky, a ne od různých zahraničních nadací. „Němci mají politické nadace, které jsou činné v 60 zemích světa. To není nic malýho. A upřímně si nepřeju, aby cizí politický strany ovlivňovaly dění tady,“ vypálil Klaus. „Kdybych já tady dostal tři kopějky z Ruska, tak tady okamžitě zrušej vysílání a pomalu mě zbavěj svéprávnosti, ale jiný ty nadace jsou OK. A já nechci, aby to takhle bylo,“ pokračoval zapáleně.

Mgr. Václav Klaus Trikolóra



S novou stranou se chce pokusit posílit suverenitu českého Parlamentu. „Já upřímně nesnáším takřka nulovou suverenitu českého Parlamentu. To lidi většinou nevědí, ale 58 procent zákonů, které český Parlament přijme, jsou evropský směrnice,“ zaznělo z Klausových úst. Poslanci prý na jedné straně říkají, že s tím či oním nesouhlasí, ale pak pro implementaci evropských směrnic do českého právního řádu stejně hlasují. „Já jsem tam na ně právě řval, jestli netrpěj schizofrenií,“ popisoval své pocity ze Sněmovny Klaus. „Někdo, kdo je střelec a bytostně s tím nesouhlasí, ale pak pro to hlasuje, tak to mi přijde úplně jako z Marsu,“ nenechal se zastavit Klaus.

„To pak ať tady rovnou vládne Evropská komise a nějakej místodržící to tady vybubnuje,“ neskrýval své znechucení.

Klaus prý dává před EU prosazování českých zájmů např. ve Vietnamu, protože řada tamních lidi v Česku v minulosti studovala a podle Klause by stálo za to na tyto vazby navázat. „Je škoda, když tam je ta komunita, která k nám má vztah, tak je škoda nedělat nic,“ uvedl Klaus.

