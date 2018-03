Školní vlastenectví podle ministryně Šlechtové už má hotové osnovy. Poučí o armádě i zdravovědě

Ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (za hnutí ANO) by české žáky ráda vedla k lásce k vlasti. Připravuje za tím účelem nový školní předmět, který už má hotové osnovy. Co se v něm tedy budou děti učit?

Server iDnes.cz informuje o tom, že na základních a středních školách bude vyučován nový předmět, v němž mají být žáci a studenti vedeni k lásce k vlasti. Mohl by se jmenovat „civilní příprava“. Nejmladší občané tohoto státu by v něm mimo jiné měli být poučeni, jak se chovat v krizových momentech, v případě živelních pohrom, jak se chovat při výletu v horách, když se zhorší počasí a tak podobně.

„Uvažuji o tom, že by to byla jedna hodina za čtrnáct dní,“ prozradila Šlechtová. „Určitě by se na výuce podílela i horská služba, aby se děti naučily, jak se chovat v horách. Byla by tam zdravověda. Vojáci by dětem vyprávěli o tom, co obnáší vojenská přísaha,“ doplnila.

Jisté je, že se předmět nebude jmenovat „branná výchova“, aby to v některých českých občanech nevyvolávalo vzpomínku na stejně nazvaný předmět z dob vlády komunistů v této zemi. Místo branné výchovy je ve hře např. také „vlastenecká výchova“.

Mnozí učitelé však upozorňují, že žáci už tak mají rozvrh hodin dost nabitý a na nový předmět už nezbývá čas.

Psali jsme: Chaos? To jsou mediální lži! Karla Šlechtová novinářům ukázala fakta a osvětlila, co se ve skutečnosti děje na obraně Ministryně Šlechtová zahájila Britské dny v Praze Šlechtová: ANO a ČSSD se rozcházejí u závazku o penězích na obranu v r. 2021 Armáda vytvoří další pluk, brigádu zatím nezřídí, uvedla Šlechtová

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp