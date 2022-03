Skvělí Češi. Obyčejní Češi, ne vláda. A ten Biden... Tomáš Vyoral k Ukrajině

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA „Myslím, že se nenajde člověk, který by o reakci českých občanů mohl mluvit jinak než v superlativech,“ hodnotí komentátor Tomáš Vyoral to, jak se Češi postavili k neštěstí Ukrajinců, které z jejich domovů vyhnala ruská invazní vojska. Méně přívětivý již byl k vládě, a to kvůli znovuzavedení nouzového stavu. V jeho hodnocení neobstál ani americký prezident Joe Biden, který se při podpoře Ukrajiny dopustil pozoruhodného přešlapu.

Už přes týden trvá ruská invaze na Ukrajinu. Češi uspořádali nespočet sbírek, kraje i města zajišťují ubytovací kapacity, domů si Ukrajince, prchající před válkou, berou i jednotlivci. Jak hodnotíte tuto českou odpověď na válečné hrůzy?

Myslím, že se nenajde člověk, který by o reakci českých občanů mohl mluvit jinak než v superlativech. A mluvme o reálných činech a vybraných prostředcích, protože některá slova a prázdná gesta typu přejmenování ruské zmrzliny a podobně pak zase až hraničí s trapností nejapného PR přiživujícího se – ať už záměrně, nebo ne – na tak strašné tragédii, kterou bezpochyby je každý válka.

Padá tímto stížnost, že Češi jsou národem sobců, kteří migranty odmítají?

Češi odmítají, jak se ukázalo na základě relevantních zkušeností, neprověřené a neprověřitelné migranty z Afriky a blízkovýchodních zemí, kteří představují evidentní bezpečnostní a sociálně-ekonomické riziko. Co se týká skutečných uprchlíků, skutečných a nejen médii toho času vylhaných žen a dětí prchajících před skutečnou válkou, pak s takovými Češi jistě problém nemají a nikdy neměli.

Vláda vzhledem k válce na Ukrajině vyhlásila nouzový stav. Váš komentář?

Vládní představitelé mají zřejmě chuť užít opojné moci tak, jako se to povedlo jejich předchůdcům. Pod záštitou pomoci uprchlíkům – protože v rámci covidu by to občané už těžko kousali – vyhlašují nouzový stav a vzbuzují tím možné obavy, že kromě avizované pomoci mohou bez výběrových řízení rozdělovat veřejné prostředky v zájmu svých kontaktů, zadruhé mohou do České republiky nasunovat nejen uprchlíky z Ukrajiny, ale i migranty z Afriky a Blízkého východu, a za třetí budou tvrději trestat občany s nekonformními názory. Rád bych se mýlil.

Prezident Miloš Zeman bude 7. března ve Vladislavském sále předávat vyznamenání, která udělil v letech 2020 a 2021. Je to podle vás, vzhledem k současným okolnostem, dobrý krok, který vlije do žil trochu optimismu, nebo je to nějakým způsobem nevhodné?

Já myslím, že to není nic proti ničemu. Nemyslím si, že by bylo dobré se ve všem zastavit a upínat tak pozornost pouze na probíhající válku. Nicméně pevně doufám, že prezident bude vyznamenání předávat v tom akvárku, s kterým ještě nedávno tak nejapně podporoval Hru na covid a strašil občany.

Němci chtějí do roku 2035 energii výhradně z obnovitelných zdrojů. Počítá s tím chystaná novela příslušného zákona, do roku 2030 se ná zvýšit podíl OZE ze 42 na 80 %. Vláda Olafa Scholze tak reaguje i na ruskou agresi vůči Ukrajině. Dobrý krok, nebo ekonomická sebevražda?

Pokud se nám nějaké klíčové politické rozhodnutí zdá jako nesmyslné, většinou jen nemáme dostatek informací. Spíš než ekonomické sebevraždy bych se bál, aby nešlo o vraždu nejen peněženek a majetku německých a v návaznosti i dalších občanů.

Petr Pithart, Anna Šabatová, Michal Horáček a další vyzvali Zemana k abdikaci, je prý spoluviníkem války na Ukrajině. Souhlasíte?

Samozřejmě, že nesouhlasím. Jde pouze o nevkusné zviditelnění výše zmíněných. Viníků války bychom rozhodně našli řadu, ale pokud bychom měli koukat na svět optikou oněch zmíněných aktivistů a lepších lidí, tak by spoluviníky války na Ukrajině byly veškeří vrcholní politici – včetně těch jakože demokratických západních.

Do války se slovně vložil i americký prezident Joe Biden. „Putin může obklíčit Kyjev tanky, ale nikdy nezíská srdce íránského lidu," pronesl také ve své inspirativní řeči. Napadá mě hodně otázek, ale nechám je být a raději vás požádám o vlastní zhodnocení…

Bohužel jde o vševypovídající obrázek degenerace současných USA. Prezidenta, který si plete ukrajinský lid s íránským nebo vlastní vnučku s již zesnulým synem, přece nemohou jeho partneři a tím spíš protihráči přece brát vážně. Jinak představte si, kdyby se takových faux-pas, kterých už Biden stvořil, dopouštěl nějaký režim a režimními médii nemilovaný prezident – to by bylo jiné rodeo, než decentní zmínky o možné senilitě tohoto v uvozovkách nejmocnějšího muže světa.

Legendární hokejový brankář Dominik Hašek vyzval vedení kanadsko-americké NHL, aby zastavila kontrakty ruským hokejistům. Jde o přiměřenou reakci na ruskou agresi?

Kolektivní vina je z mého pohledu špatná. Nemyslím si, že by za chyby a hrátky elit ať už jakéhokoliv státu kdekoliv na světě měli trpět obyčejní lidé. O sportu se přece často tvrdívalo jak má být apolitický. No zřejmě realita je pak jiná. Překvapuje mě, že právě Dominik Hašek coby bývalý brankář NHL vyzývá k zákazu možnosti hrát svůj sen a vydělávat si na živobytí v této lize. Nevím, jak by se tvářil on, kdyby mu to tehdy kdokoliv zakázal. Jakkoliv je za mě Hašek nejlepším hokejovým brankářem historie, tak coby myslitel a komentátor pokulhává na všechny čtyři. Myslí si dle mého, jak hrdinně disidentsky bojuje, a přitom plave s prorežimním proudem jak leklá ryba.

A na závěr prostě musím. Kam se v posledním týdnu poděl covid?

To je zejména otázka na rádoby novináře z mainstreamových médií, na kvazi odborníky a politiky z řady svědků covidových. Najednou Hra na covid ubírá na obrátkách a už tato neuvěřitelně protežovaná chřipka – nikoliv chřipečka, nebo kdo měl skutečnou chřipku, jistě ví, jak dokáže s člověkem zacloumat – není tak neuvěřitelně nebezpečná? Doufám, že alespoň většina občanů, kteří mají na rozdíl od majority mainstreamových novinářů v hlavě kus mozku, vidí, jak jedno propagandou silně poznamenané téma zaměnili politici a mainstreamoví pisálci bez hnutí brvou za druhé.

