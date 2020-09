Slavný Čech přemýšlel, kdo nahradí Zemana: Tady není žádná osobnost! A tvrdě k Ivanu Bartošovi

Herní vývojář Daniel Vávra v youtubovém pořadu U Kulatého stolu promluvil o tom, jak je to s jeho kandidaturou na českou hlavu státu. Osobnost, která by byla ideálním nástupcem současného prezidenta Miloše Zemana, v Česku prý žádná není.

reklama

Anketa Podporujete Andreje Babiše? (Ptáme se od 30.9.2020) Ano 76% Ne 24% hlasovalo: 10421 lidí

„Jebe mi z těch všech instagramovejch... frustruje mě na tom to, že je to úspěšné. Hloupí, nezábavní lidi jsou tam jako reklamní panáci, na které korporace věsí věci. Všichni koukají na ty dementy, to jsou nejsledovanější věci na Instagramu i YouTube. Lidi jsou z toho zmagoření,“ protáčel Vávra panenky s tím, že celé je to product placement (forma skryté reklamy).

Prozradil, zda i jemu přišla někdy nabídka na podobnou spolupráci: „Ne. Nikdy nepřišla. Protože mluvím o politice a jsem sprostý,“ uvedl Vávra.

Popsal, jak by měla vypadat propagace v ideálním případě. Poukázal například na americké podcasty s komikem Crowderem, kterého sponzoruje německá zbrojovka Walther. „Crowder chodí v tričku Walther a netají se tím, že ho Walther sponzoruje. Mám rád Walther za to, že mají koule sponzorovat totálně nekorektního Crowdera. Zbrojovka ani nikde jinde v dnešní době inzerovat nemůže. Je to neuvěřitelný, ani nemůžou mít dnes účet v bance,“ podotkl s tím, že v pořádku mu přijdou i youtubeři, kteří dělají recenze na zbraně.

Dalším tématem byla kandidatura na prezidenta. Vávra si dal na sociální síť profilovou fotku s nápisem Vávra prezident 2023. Uvedl, že šlo pouze o nadsázku, a rozčíleně dodal: „Dělal jsem si jen srandu, ale je to bizár a přizdisráčství, že tu není jediný dobrý kandidát na prezidenta. Není tu žádná osobnost, nikdo, koho bych rád volil. V politice vůbec, to je bída, jeden horší než druhý,“ uvedl herní vývojář.

Psali jsme: Skoro mě vyhodili. Petice proti cenzuře: Podepsal. A popsal popotahování

Prozradil, že už se mu v souvislosti s tím ozývali lidé s nabídkou pomoci s předvolební kampaní. „Už mám borce, co mi zaregistroval domény, borce, co by mi dělal manažera volební kampaně, i borce, co by sehnal investory do kampaně. Maximálně to udělat jako trolling. Ale co kdybych to do prdele i tak vyhrál, to není nereálné. Ta nabídka kandidátů je bída, jsou to bezcharakterní lůzři a hadry na podlahu, namazat si je na chleba není problém,“ dodal Vávra, na kterého jsou už i sázky ve Fortuně. „Nikdy neříkej nikdy, trolící varianta je lákavá,“ doplnil.

„Čeští politici, to je bída. Když byly poslední volby do europarlamentu, stálo tam těch dvanáct kandidátů, deset nagelovaných panáků říkalo to samé. Jen dva se odlišovali, borec z SPD a z KSČM. Smutný. Nejlepší rétor tam byl Ivan Bartoš, i když nemám rád Piráty. Já mu to nevěřím, ale umí to říct dobře, a tím to končí,“ uzavřel Vávra.

Psali jsme: Skoro mě vyhodili. Petice proti cenzuře: Podepsal. A popsal popotahování Jáma pekel si přišla pro Věru Jourovou. „Netlačte Facebook, aby mazal,“ chce Dan Vávra. Babišova eurokomisařka se bránila Daniel Vávra poznal novou fintu internetových gigantů proti svobodě slova. Máte smůlu, nedovoláte se Petice proti cenzuře. Sepsali Kechlibar a Vávra, podepsali lidé, nad kterými ani kavárna nemůže mávnout rukou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.