Šlechtová přiznává: Dostávám výhrůžné dopisy od voličů Okamury

Šlechtová se v rozhovoru také vyjádřila k hnutí SPD Tomia Okamury, které před volbami označila za fašistickou stranu. „To padlo v předvolební debatě, kdy jsme vedle sebe stáli s panem Okamurou a culili se na sebe. Kvůli tomu výroku dostávám řadu nepříjemných vzkazů i výhrůžných dopisů od voličů SPD,“ zmínila Šlechtová, jež je podle svých slov zvědavá, jak toto uskupení bude ve Sněmovně fungovat.

Výsledky voleb však podle svých slov respektuje. „Každý by měl dostat šanci. Vzhledem k tomu, že SPD se dostala do Sněmovny, tak to nejen já, ale i vy, voliči i nevoliči, musíme respektovat,“ podotkla také Šlechtová, jež je právě pro Okamuru nepřijatelná. To lídr SPD řekl ve čtvrtek, když na tiskové konferenci prohlásil, že nepodpoří menšinovou vládu ANO, a to právě i kvůli osobě ministryně Šlechtové.

Co se týče veřejných zakázek, chce Šlechtová počkat až na dobu, kdy vláda získá důvěru. V té souvislosti zkritizovala neuzavření zakázky s izraelskou firmou na radary MADR. „Na místě svého předchůdce bych tu zakázku podepsala, protože nikdo nemůže očekávat od nového ministra zvláště takto těžkého resortu, v takové lize v rámci NATO, že sedne a podepíše smlouvu, která čítá čtyřicet tisíc stran,“ uvedla Šlechtová na adresu svého předchůdce Martina Stropnického (ANO).

Ing. Karla Šlechtová BPP



ministryně obrany Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: vef