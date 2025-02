Slovensko a Bidenovy granty. Americký časopis o pozadí protestů

Slovenský premiér Robert Fico už několik týdnů čelí protestům části veřejnosti. V Bratislavě, ale i v desítkách dalších měst vyrážejí do ulic lidé, jimž se nelíbí Ficova nedávná cesta za prezidentem Ruské federace Vladmirem Putinem, ani jeho politika celkově. „Slovensko je Evropa,“ volávají na akcích demonstranti.

The American Spectator ale v článku zmiňuje mj. i kuriózní objednávku pořadatelů, aby na demonstraci bylo mezi unijními a ukrajinskými vlajkami více těch slovenských. A jsou i další náznaky, připomínající při protestech v Bratislavě dění v jiných zemích střední a východní Evropy.

„Spekulace o zapojení USA a EU do protestů se množí. Síť nevládních organizací na Slovensku je dobře rozvinutá a často vzbuzuje nelibost Ficovy vlády,“ napsal The American Spectator. Náznaky vykazují podobnosti s tím, co se nazývá jako barevné revoluce. A zjištění z posledních dní naznačují, že na financování těchto opozičních aktivit se podílela i americká rozvojová agentura USAID.

„Analýza federálních grantů USA z Bidenovy éry již odhalila několik příjemců – slovenských nevládních organizací propagujících ideologické projekty, mj.: ‚pomáhat prosazovat a chránit lidská práva LGBTQI+ lidí na Slovensku‘; ‚vytvořit podpůrné prostředí pro slovenskou LGBTQI+ menšinu‘; a ‚podporovat rozmanitost, přijetí a solidaritu vůči LGBTQ+ lidem a jejich rodinám na východním Slovensku‘,“ přidal podrobnosti.

Časopis popisuje, jak Robert Fico již v minulosti čelil protestům podobných skupin a jeho minulou vládu to přinutilo k demisi. Po událostech kolem mafiánské vraždy novináře Kuciaka. Tu hodlají organizátoři využít i letos, příští demonstrace se má sejít na výročí vraždy.

Pak časopis americkým čtenářům vysvětluje specifika slovenské politické scény a vysvětluje základní štěpící linii mezi liberální Bratislavou, považující se za spojku k velkoměstské Vídni, a konzervativním venkovem, kde je ale současně významný průmysl. Právě tuto část obsluhuje Robert Fico a utváří to jeho politiku, kterou nelze úplně zařadit na klasickém pravo-levém spektru.

„Slovensko má soudržnou společnost – pracovitou, převážně katolickou, hrdou na svou těžce získanou nezávislost a nepřijímající nadnárodní mandáty týkající se migrace nebo gender politiky. Je to zdravá a vnímavá demokracie, která si dává pozor na neomezený liberalismus. Postavy z Trumpova ministerstva zahraničí by neměly tyto hodnoty kázat jen doma, zatímco prodávat spojence, jako je ten v Bratislavě,“ uzavřel The American Spectator.

Americký časopis se v této souvislosti obrátil přímo na prezidenta USA Donalda Trumpa a vyzval ho, aby si lidí jako je slovenský premiér Robert Fico vážil a aby s ním spolupracoval, protože vyznávají stejné hodnoty, jako je důraz na rodinu, důraz na víru, ale zároveň je to vláda jednající pragmaticky a vláda, která vzdoruje evropskému liberalismu.

Ministr zahraničí USA Marco Rubio podle časopisu začal jednat v duchu politiky prezidenta Trumpa, zasáhl do práce Agentury USA pro mezinárodní rozvoj (USAID), ale The American Spectator se obává, že v případě Slovenska nebude tak důsledný. Zvlášť, kdy pro něj jako pro příštího ministra zahraničí hlasovali jak demokraté, tak republikáni. To podle časopisu naznačuje, že by Rubio mohl vůči Slovensku pokračovat v politice vměšování, jak ji The American Spectator vnímal u předchozího demokratického prezidenta USA Joea Bidena.

„Za Atlantikem si lze snadno představit, že neokonzervativní republikáni zaujmou tvrdý postoj proti Ficově vládě. Slovensko se stejně jako jeho jižní soused Maďarsko odvážilo oponovat proti snahám Západu o prodlužování války na sousední Ukrajině. Anglicky psaná média vytvořila vyprávění o kleptokratickém a nezápadním zapadákově. Jestřábí republikánští senátoři by mohli předvídatelně zařadit Slovensko do řad ‚socialistických‘ potížistů, à la Venezuela,“ napsal The American Spectator.

