Útok Izraele na Irán budou různí komentátoři, politici, média, blogeři, lidskoprávní aktivisté a další více či méně zbyteční žvanilové hodnotit z mnoha hledisek – morálních, mezinárodně právních, diplomaticko-etických, vojenských, lidskoprávních …. Musím konstatovat, že už teď jsou všechna hodnocení naprosto irelevantní. Bez ohledu na to, kým a v jaké souvislosti budou vyslovena.

Izraelský útok je totiž přesně tím, čím měl být – syrovým a drsným projevem nezávislé zahraniční politiky, prosté jakéhokoliv sentimentu, ohledů, nebo iluzí. Jasně ukázal, že suverénní stát se v okamžiku, kdy jsou reálně ohroženy jeho životní zájmy, nebude omezovat nebo zdržovat jednáními, „mírovými summity“, rezolucemi, nebo lidskými právy. O nějakých zásadách Green Dealu ani nemluvě. Nikdo z politických představitelů Izraele neřešil ani Chartu OSN, ani Ženevské konvence. Izrael jasně ukázal, že když je v sázce bezpečnost, zdroje a vliv státu, funguje jen jedna jediná věc: reálná síla a prokazatelná schopnost ji neprodleně a tvrdě použít.

Izraelská armáda jediným úderem zničila jadernou infrastrukturu a zabila klíčové osobnosti vojenského vedení cizí země. Provedla to nemilosrdně, bez váhání, bez varování a bez sebemenších náznaků sentimentu nebo ohledů na cokoliv a kohokoliv. USA se sice formálně postavily „mimo hru“, ale předem evakuovaly personál, posílily vojenské základny v regionu a veřejně varovali své občany před konkrétními riziky. A samozřejmě pomohly Izraeli, jak to jen šlo.

Izrael ukázal světu skutečnou podstatu současných mezinárodních vztahů. Ukázal, že jediným spojencem suverénního státu jsou jeho ekonomika a armáda. A že je absolutně nezbytné, aby armáda dokázala chránit ekonomiku a ekonomika dokázala zabezpečit armádu vším, co k tomu potřebuje. Všechno ostatní jsou jen řeči, které fungují do prvního úderu. Izrael se o povolení provést svůj úder nikoho neprosil. Prostě to považoval za nutné a udeřil.

Rád bych věřil, že tento útok přinese zásadní prozření evropských politiků (jak současných, tak především těch budoucích). Že změní jejich přístup k zajišťování ekonomické síly a bezpečnosti evropských zemí, včetně té naší. Že konečně pochopí realitu současného světa, v němž si jenom hrajeme na to, že platí nějaké zákony a pravidla, svět podle nich funguje a někdo je skutečně dodržuje. A že možná dokonce pochopí podstatu války na Ukrajině, kterou ve jménu britských zájmů financují a podporují na úkor zájmů a bezpečnosti vlastních občanů.

Možná se je dokonce podaří donutit k tomu, aby přestali otevřeně rozkrádat peníze, dlouhá léta bez jakéhokoliv viditelného efektu vyčleňované „na obranu“, a začali se vážně zabývat energetickou a potravinovou bezpečností, zastavením ilegální imigrace, nebo investicemi do účinné ochrany naší malé země před dopady reálných atmosférických změn místo vyhazování peněz na nesmyslné platby solárním a větrným baronům často jenom za to, že se nepřipojí do sítě. Volby, které nás čekají na podzim, budou v mnohém zlomové. Nenechme si je ukrást.