Slovenští politici i Babiš odsoudili vraždu novináře

„Pokud by se ukázalo, že smrt investigativního reportéra souvisela s jeho novinářskou prací, šlo by o bezprecedentní útok na svobodu tisku a demokracii na Slovensku,“ napsal v prohlášení slovenský premiér Robert Fico. Dodal, že zmiňovanou vraždu dvou mladých lidí a všechny podobné případy je třeba co nejdříve vyšetřit, odhalit pachatele a potrestat je.

Babiš na sociální síti napsal, že odsuzuje násilí proti novinářům. „Jestli se potvrdí, že to souvisí s jeho prací, je to šílené. V životě by mě nenapadlo, že se něco podobného může v roce 2018 na Slovensku stát,“ uvedl Babiš k vraždě Kuciaka.

„Je nepředstavitelné, že v dnešní době jsme svědky takovýchto činů. Věřím že policie bude neodkladně jednat a pachateli nedá šanci,“ uvedl předseda slovenské sněmovny Andrej Danko.

Vraždu novináře odsoudili také představitelé opozice. Například šéf protikorupčního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti Igor Matovič na sociální síti v této souvislosti napsal, že „žijeme v mafiánském státě“.

