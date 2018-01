Slovutný Bohumil Pečinka: Zeman to bude mít hodně těžké. Musí zlikvidovat Drahošovu pověst

Pečinka uznal, že prezident Zeman jasně vyhrál první kolo, ale v kole druhém to bude mít těžké.

PORAŽENÝ VÍTĚZ ZEMAN

První dojem: Miloš Zeman sice vyhrál v prvním kole prezidentské volby, ale dosavadní součty hlasů napovídají, že to bude mít ve druhém kole těžké, protože mobilizace jeho voličského světa při zhruba šedesátiprocentní účasti je hodně omezená. Zemanovu týmu zbývá jediné – všemi dostupnými prostředky zaútočit na Drahoše a zlikvidovat jeho pověst. Nesmí přitom ovšem přestřelit, aby se to neobrátilo proti němu. Současně musí vyvolat dojem vnější hrozby, aby dostal k volebním urnám nevoliče z prvního kola. Tohle Zemanův tým zvládá opravdu skvěle.

Naproti tomu Drahoš musí Zemana a jeho svět ignorovat. Zeman ústy svého mluvčího Ovčáčka odmítl přijít do prezidentských debat před prvním i druhým kolem. Dnes cítí, že je v úzkých a na Soukupově TV Barrandov oslovuje stále jen 250 tisíc skalních diváků-voličů, kterým nevadí severokorejské aranžmá těchto přenosů. Nicméně vítěz prezidentské volby musí mít přes 50 procent hlasů. Zeman se tak ocitl v situaci hop nebo trop, kterou ovšem miluje. Tipuji, že udělá všechno proto, aby dostal Drahoše před TV kamery, a tam se ho pokusí rozstřílet.

Nejpodstatnější při prvním hodnocení prezidentských voleb je schematicky řečeno asi toto: české voličstvo je rozděleno zhruba na dva stejně velké bloky. Jeden blok má svého dominantního kandidáta (Miloš Zeman – 38 procent) a jednoho marginála (Hanig), což dává dohromady necelých 40 procent v prvním kole.

Druhý blok má jako hlavního reprezentanta Drahoše (26 procent) a potom další čtyři (Hilšer, Fischer, Horáček, Topolánek), kteří dohromady dají 30-35 procent. Co z toho vyplývá? Volební finále je hratelné jak pro Miloše Zemana, tak především pro Jiřího Drahoše, ale ten je na tom – paradoxně – přece jen o něco lépe. Jeho velkým handicapem je ovšem jeho politická nezkušenost.

Rozhodnout tak mohou lidovečtí voliči, kteří ve své většině hlasovali pro Pavla Fischera. Kdo jim bude bližší? Autoritativněji založený a protiimigrační Zeman nebo nepolitický a kultivovaný Drahoš? Řekl bych, že to bude půl na půl. V tom případě bude volební finále daleko těsnější, než bylo to před pěti lety s Karlem Schwarzenbergem (45-55). Tipuji, že bude rozhodovat procento dvě na jednu i druhou stranu.

