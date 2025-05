Americký debakl v Rudém moři. F-35 málem sestřelena, dvě stíhačky šly ke dnu

Když se Donald Trump znovu ujal úřadu prezidenta Spojených států, rozehrál hry na několika šachovnicích. Na domácí scéně oznámil notné osekání byrokracie a konec plýtvání s penězi na nesmyslné projekty. Na scéně mezinárodní vyrukoval se cly a se snahu ukončit válku na Ukrajině.

Anketa Bude-li vládu sestavovat hnutí ANO, kterého partnera v ní chcete vidět nejvíce? SPD a spol. 56% STAČILO! 32% Motoristé sobě 6% ODS 0% STAN 3% SOCDEM 0% Nechci, aby vládu sestavovalo ANO! 3% hlasovalo: 5802 lidí

Proto se Trump rozhodl přistoupit k zásahu proti Húsíúm. Vydal rozkaz k provedení úderů proti jemenským povstalcům, ale požadoval nějaké výsledky do třiceti dní. Server deníku New York Times popsal Trumpa jako prezidenta, který nechce zabřednout do další vleklé války.

Výsledky se však nedostavily.

Server deníku NYT upozornil, že Húsíové sestřelili několik amerických dronů MQ-9 Reaper a pokračovali v palbě na námořní lodě v Rudém moři, včetně americké letadlové lodi. A americké údery jen v prvním měsíci přišly americké daňové poplatníky na asi jednu miliardu dolarů. Jako by to nestačilo, dvě z amerických stíhaček se z lodi zřítily přímo do moře. Jednalo se o stroje F18 Hornet v ceně asi 67 milionů dolarů.

„A v tu chvíli toho měl Trump dost,“ napsal list.

Do akce nastoupil Steve Witkoff, americký businessman, který jako vyjednavač působí i v jednáních o ruské válce na Ukrajině.

Zazněla nabídka, že pokud Američané zastaví bombardovací kampaň, Húsíové na oplátku nebudou napadat americké lodě. V nabídce však nepadlo ani slovo o útocích na lodě dopravující zboží do Izraele.

5. května prý americké velení obdrželo rozkaz zastavit akce proti Húsíúm.

„Když prezident oznámil ukončení nepřátelských akcí, zněl téměř obdivně ohledně militantní islamistické skupiny, přestože dříve slíbil, že bude ‚zcela zničena‘,“ napsal k tomu server listu NYT.

„Zasáhli jsme je velmi tvrdě a oni projevili velkou schopnost odolat naším útokům,“ řekl Trump. „Dá se říct, že projevili spoustu statečnosti.“ Dodal, že „nám dali slovo, že už nebudou střílet na lodě a my je bereme vážně.“

Mluvčí Bílého domu Anna Kellyová v prohlášení pro The New York Times uvedla, že „prezident Trump úspěšně dosáhl příměří, což je další dobrá dohoda pro Ameriku a naši bezpečnost.“ Dodala, že americká armáda provedla více než 1100 úderů, při nichž zabila stovky bojovníků Húsíů a zničila jejich zbraně a vybavení. Jenže NYT doplnil, že Húsiové své sklady zbraní opevnili a své podzemní bunkry zesílili.

NYT k tomu dodal, že až čas ukáže, čeho se lze od Húsíú dočkat. Na Izrael odpálili raketu, které vyhnala lidi z pláže v Tel Avivu, ale nakonec si s touto střelou poradila izraelská protivzdušná obrana.

Armáda původně navrhovala desetiměsíční kampaň, během které měla být zničena protivzdušná obrana Húsíů, po čemž měly přijít údery na sklady zbraní, a nakonec i akce namířené proti nejvyššímu velení Húsíů. Po vzoru Izraele, který obdobným způsobem postupoval proti hnutí Hizballáh.

Anketa Bude na Ukrajině koncem roku 2025 mír? Bude 15% Nebude 78% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 2527 lidí

Na stole prý ležely v podstatě dva plány. Buď pokračovat ve vojenských akcích ještě měsíc a v případě možnosti vyhlásit vítězství, nebo s Húsíi uzavřít nějakou dohodu. Na to, že došlo na druhý scénář, měla vliv i již zmíněná ztráta dvou stíhaček Hornet.

Húsíové poté na sociálních sítích oznámili „Jemen poráží Ameriku“. Vítězství oznámil i Trump.

A začalo vyjednávání.

K jednacímu stolu zasedli zástupci USA, Saúdská Arábie, Spojených arabských emirátů a Húsíů. A podle Trumpa k jakési dohodě dospěli.

Psali jsme: Urbi et orbi: Vysílený papež pronesl nejkratší verzi požehnání „Správnou stranu vám vyberou.“ Vyoral se pustil do nové kampaně SPOLU „To bylo schválně.“ Přidali novináře do skupiny, pak začali bombardovat Jemen. Jenže únik mohl být řízený Kde se berou Rusové i bez mobilizace? Už je jasněji