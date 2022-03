Smrt Babišovi a Zemanovi. Pavel Novotný si „ohřál párek“

Kvůli válečným utečencům z Ukrajiny to mezi vládou a opozičními lídry, kteří prohlašují, že stát zapomíná na své občany, značně vře. Řeporyjský starosta Pavel Novotný (ODS) na svém facebooku griloval někdejšího premiéra a předsedu hnutí ANO Andreje Babiše. Při této příležitosti zmínil i prezidenta Miloše Zemana a oběma politikům popřál to nejhorší. I veřejnost je ve varu.

reklama

Anketa Má NATO vyslat na Ukrajinu mírové sbory? Ano 2% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 10825 lidí

Česko přijalo na 300 tisíc uprchlíků, absorpční kapacity jsou na samé hranici, ale stropní číslo pro přijetí dalších uprchlíků se podle vlády stále neví. Z řad ekonomů i lékařů se objevují obavy, aby to české systémy zvládly; také peníze pro běžence jsou v nedohlednu.

Je jasné, že tyto změny pocítí i sami Češi ve svém běžném či pracovním živote, s největší pravděpodobnosti i v lékařské péči. Stínová vláda proto volá po předložení jasných plánů na řešení nejen této migrační krize, ale také bobtnající inflace a cen energií.

Expremiér Andrej Babiš ve svém pravidelném pondělním hlášení Čau, lidi konstatoval, že Fialova vláda upřednostňuje válečné utečence z Ukrajiny, na což opomíjení čeští občané mohou škaredě doplatit.

„Proboha, pomáhejme i našim lidem Já jsem o tom přesvědčen, že vláda by měla dělat vyvážená opatření, že by neměla upřednostňovat uprchlíky a Ukrajinu nad našimi občany, oni skutečně mají těžké období a ještě bohužel to bude velice náročné,“ uvedl.

Jeho slova o tom, že Češi se vinou Ukrajinců propadají do chudoby, vyvedla z míry starostu Městské části Praha-Řeporyje Pavla Novotného, který se za poslední měsíc, co na ukrajinském území zasahují ruská okupační vojska, významně angažuje s pomocí běžencům a pomáhá ve své lokalitě zajistit jim přístřeší.

Do Babiše se pro jeho „strašení“ pustil způsobem sobě vlastním. „Andrej Babiš je ubohý chcípák. Už aby ho vedla hospodářská kriminálka,“ pravil Řeporyjec. Začátkem března Sněmovna již potřetí vydala Babiše k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo.

Pavel Novotný, DiS.

Největší miláček čtenářů nejnedůvěryhodnějšího webu v Evropě

starosta městské části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Novotného zlost se ale rozlila dál, až na Hrad. V druhé části svého komentáře popřál Babišovi i hlavě státu Miloši Zemanovi de facto to nejhorší. „Nebo už si šli s Milošem lehnout,“ dodal jinotajně. Oba se v posledních měsících potýkali ze zdravotními problémy, které vyžadovaly hospitalizaci.

Diskutéři pod jeho příspěvkem jej v názoru podpořili. Nemají problém si tzv. utáhnout opasky, neb doba si to žádá.

„Tak blbá doba, proč si neohřát párek...“ napsala smířlivě jedna z komentujících, že nemá problém se uskromnit na úkor pomoci lidem prchajících před válkou.

Přišlo i podivení nad tím, že člověk s takovou rétorikou sedí stále v českém parlamentu: „Je to zmrd větší než Brno. Nechápu, že má pořád takovou podporu...“ napsal znechuceně Daniel Urban.

Životní úroveň Čechů přitom podle názoru z diskuse zavinil právě Babiš společně s exministryní financí Alenou Schillerovou (ANO): „Do chudoby a dluhů nás dostal on a jeho vláda v čele s manekýnou Schillerovou, on už asi zapomíná, chudák Andrejek,“ dodala Květa Hájková.

Z Babišovy strany jde o čistý populismus a cílem je umést si cestu na Hrad, míní Marek Charouz: „Babiš je hovado. Chce se stát prezidentem tím, že se udělá na lidech, co k nám utíkají před slovanskou verzí Hitlera na steroidech. Hitlera s atomovkama. Věřím, že vsadil na blbou kartu. Úplných hovad není víc než 15-20 % populace,“ uvedl s tím, že Babiš tuto svou hru stejně „prohraje“.

Před pár týdny se Novotný z Řeporyjí rozčiloval nad přístupem Čechů, kritizujících velkorysou pomoc ukrajinským uprchlíkům nebo fakt, že tématu války na Ukrajině se média přespříliš věnují. „Jsme národ připosraných, vesměs zbabělých švejků. Závistivá chamraď,“ napsal starosta a zmínil svůj doslova „jaderný“ nápad, který by jim dal pocítit, jaké to je, utíkat před válkou.

„Jsme hanbáři, řekl by děda. A my, Češi jako takoví? Pche. Nikdy jsem si o nás nedělal ty iluze, co máte vy za dogma. Národ připosraných, vesměs zbabělých švejků. Závistivá chamraď,“ napsal ostře Novotný s tím, že naštěstí existují i výjimky.

„Už vám začínají smrdět Ukrajinci zase. A přidává se dříve od nás směrem k nim nevídané – závist. Jak dlouho tu budou? No jistě, na furt. A nejsou na tom někteří lépe než česká máma s děckem, co čeká na bydlení. A vadit vám začíná, jak se to řeší týdny. Plus jednou denně a kde je najednou covid, pche. Jsme ubozí. Poláci, Vietnamci, Ukrajinci, všechno o řády lepší lidé než my. Naplival bych nám do obličeje. Blil bych z nás,“ napsal Novotný.

Bez Ukrajinců by se podle něj zhroutila naše ekonomika. „Máte je za póvl odjakživa a už je začínáte mít zase. Všem (pěti, stydím se za to), co mi pomohli postarat se tady o ty chudáky, rozdám medaile a zbytkem občanstva jsem pohrdal už předtím. Dál se směju a zdravím, jsem politik,“ pokračoval Novotný.

Po další kritice Čechů, kterým již téma „Ukrajina“ vadí, přidal Novotný i svůj klasicky vyhrocený názor. „A nás to... no jo... už otravuje... a už vám zase smrdí... A vím, že za to nemůžete, a vás se tento post netýká. Týká se nás všech. Čechů, Evropanů, lidí... Ta stupidní atomovka by nám prospěla nejvíc. 200 tisíc mrtvých hned, čtvrtina národa do pěti let na ozáření, Amíci by do hodiny vymazali Rusko z mapy a byl by klid. Od Čechů i od Rusáků. Světu bychom FAKT nechyběli,“ analyzoval Novotný a vyzval lidi, ať pošlou finanční pomoc, protože reakce na facebooku jsou mu „u prdele“.

Proti výrokům expremiéra Andreje Babiše důrazně vystoupil jeho následovník Petr Fiala (ODS). Osočil opoziční hnutí ANO v čele s Babišem ze snahy poštvat českou společnost proti uprchlíkům.

„Chápu to jako pokus poštvat českou společnost proti ukrajinským uprchlíkům. Což pokládám za absolutně chybné, když pomáháme lidem, kteří utíkají proto, že jim hrozí ztráta života, života jejich dětí,“ řekl v pátek Fiala v Bruselu, kde byl na summitu Evropské unie.

Psali jsme: Štvete českou společnost proti uprchlíkům, obvinil Fiala Babiše

Zapomínáte na Čechy. Tu vaši rétoriku nejvíc odnesou uprchlíci, varuje vládu Schillerová

Fiala odmítl, že by vláda české občany upozaďovala: „Říkat vládě, že se stará jen o uprchlíky? Absurdní. Ale tím, že pomáháme Ukrajincům, přece pomáháme českým občanům. Ti lidé k nám přicházejí, přicházejí k nám v obrovských množstvích a tady je máme jako nechat na ulici, nebo co by si pan Babiš představoval?“ dodal Fiala.

Podobná kritika míří na Fialovu vládu i z SPD. „Je již půl roku po volbách, ale vláda Petra Fialy nenavrhla ani jeden zákon na zlepšení životů našich občanů a neřeší ani zdražování energií, potravin, pohonných hmot a bydlení,“ připomněl předseda Tomio Okamura na svém twitteru, že vláda se za 100 dní svého úřadování příliš nepředvedla.

Psali jsme: „Sami za to spílali Babišovi jako splašení!“ Komentátor Vyoral „vykoupal“ Fialu i Rakušana. Karta se obrátila V Česku nás napadli, hlásí ukrajinští Romové. Utekli do Německa. A u nás to vře Zvládneme půl milionu Ukrajinců, věří hejtmanka Pecková. Vláda dá peníze Pokud nepřijmete uprchlíky dobrovolně, nastoupí povinná solidarita! Z Bruselu se valí lavina

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama