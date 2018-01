Smrt a destrukce. Letos jich bude vážně hodně, obává se zkušený znalec Washingtonu

Analytik P. C. Roberts věští, kolik smrti a destrukce nás v letošním roce čeká. Je to poměrně pochmurné čtení. Tento rok podle Robertse rozhodně nemusí být šťastný ani veselý.

V českém překladu textu analytika P. C. Robertse se dočteme, co zlého nás může potkat v roce 2018. Úvahu amerického ekonoma a novináře Robertse přinesl server Vaše věc.cz. Lze se v něm mimo jiné dočíst, že žádná západní vláda už dnes neslouží vlastním občanům.

„V celém západním světě zdegenerovala politika v podvod. Žádná západní vláda už dnes neslouží zájmům veřejnosti. S výjimkou několika někdejších sovětských satelitů ve východní Evropě opovrhly západní vlády vůli svých občanů, když proti jejich zájmu přijaly na svá území obrovské počty nejen uprchlíků z washingtonských válek, ale i dalších imigrantů, kteří se za uprchlíky jen vydávají,“ napsal novinář.

Celý článek naleznete zde.

To však není jediný hřích západních vlád. Roberts má za to, že tyto vlády přímo ohrožují své spoluobčany, když otevřeně podporují agresivní choutky Washingtonu vůči Moskvě. Svět tím ženou do strašlivé války, která může vypuknout už letos, a pokud opravdu vypukne, bude stát mnoho životů.

Válka je o to blíž, že Spojené státy dnes údajně vedou arogantní hlupáci, kteří věří, že všechny lidi lze rozdělit do několika málo kategorií. První skupinu lidí si podle jejich názoru lze koupit. Koho koupit nelze, je možné znásilnit. A pokud se někdo nedá ani koupit, ani znásilnit, lze ho zabít. K dovršení všeho zlého navíc dnešní americký establishment věří, že mu to projde.

„Anglosionistické impérium se pokouší zrušit dosud existující dohodu s Íránem, znovu nastartovat pokus svrhnout vládu Sýrie a v hledáčku západního impéria je též libanonský Hizballáh. Washington vyzbrojuje Ukrajinu, aby jí pomohl zaútočit na odštěpenecké provincie Novoruska. Eskaluje i hrozba Severní Koreji a dokonce i malé Venezuele hrozí vojenská intervence za to, že si chce řídit svůj osud sama, a nikoli být řízena Washingtonem a americkými bankami,“ vyložil svůj pohled na dnešní svět P. C. Robert.

Rusko se v této situaci chová velmi zdrženlivě, a bohužel nelze vyloučit, že si Washington vyloží diplomatickou umírněnost Moskvy jako slabost celého Ruska. To prý může válečné choutky USA ještě více posílit. Kreml se bude muset této hrozbě postavit čelem.

„Naděje, že prezident Trump obnoví normální vztahy mezi nukleárními mocnostmi z dob Reagana a Gorbačova, vyprchávají. A tak otázkou pro nastupující nový rok je následující: Kdy washingtonská agrese vůči Rusku přeroste v horkou válku? Z hlediska dneška je totiž nepravděpodobné, že by se nový rok mohl stát rokem šťastným. Nikde na Západě nespatříte totiž ani náznak vedení, které by směřovalo k míru a lidskosti,“ uzavřel Roberts.

autor: mp