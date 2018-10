Smutek Albrightové na vlnách veřejnoprávního rozhlasu: V mé rodné zemi si myslí, že tam nemohou být imigranti

„Sleduji, co se děje ve světě. Jsou takové události, před nimiž musí člověk varovat. Lidé dobře nerozumějí, jak důležitá je demokracie. Demokracie je těžká, a tak na tom musí každý pracovat,“ sdělila Albrightová úvodem.

„Dívala jsem se na Maďarsko, Polsko, Filipíny, Turecko a Venezuelu. Co se to tady vlastně stalo s demokracií, že se lidé otočili na to, aby měli diktátora? Je zkrátka takové rozdělení společností, lidé se zlobí na to, že někteří jsou bohatí, jiní chudí... A najednou se objeví nějaký lídr, nějaký vůdce, který si myslí, že se bude identifikovat s nějakou velkou grupou. Fašismus není ideologie, to je jen proces, aby někdo převzal moc...,“ zdůraznila Albrightová.

A jak se podle Albrightové změnila politika, když je možné mnoho věcí řešit přes sociální sítě? „Žijeme v hrozně komplikované době,“ zdůraznila Albrightová a pohovořila o americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi, který rád využívá Twitter k tomu, aby oznámil důležité záležitosti. „Nerespektuje americkou ústavu a udělal to, o čem já mluvím. Identifikoval se s jednou skupinou a myslí si, že ti druzí lidé nemají práva,“ zkritizovala současnou hlavu Spojených států Albrightová.

„Důležité je, aby Amerika měla mezinárodní roli,“ podotkla Albrightová. „Doufám, že Demokrati převezmou Kongres,“ řekla také k nadcházejícím volbám Kongresu Albrightová. Podle jejích slov jsou jakékoliv volby vlastně obrazem toho, jak lidé smýšlejí o demokracii. Donalda Trumpa pak rozhodně nenazývá nejlepším člověkem, osobního favorita však nemá.

Poslechněte si pořad ZDE.

Závěrem pak Albrightová také hovořila o imigrantech. „Je mi smutno z toho, že v zemi, kde jsem se narodila, si myslí, že nemohou být imigranti,“ sdělila Albrightová. „I my jsme v Americe ztratili to, že nejsme morálními vůdci...,“ posteskla si Albrightová. „Země, které jsou jen s jednou skupinou, jsou slabší než ty, v nichž jsou různá etnika,“ uzavřela exministryně zahraničí USA s varováním, abychom nespadli zpět do starých špatných událostí.

autor: vef