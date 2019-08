Snad ti liberálové, co nechtějí mít děti kvůli planetě, jednou vymřou. Konzervativec Schmarcz se pustil na tenký led

Politický komentátor a mediální poradce Martin Schmarcz se pustil do polemiky s liberály. Prý by rád věděl, proč liberálové konzervativce nenávidí, když přitom oba tábory hájí svobodu, demokracii a právní stát. Jenže namísto normálních liberálů přebírají veslo neomarxisté a zelení progresivisté, kteří chtějí svobodu zničit. U těch Schmarcz doufá, že jednoho dne vymřou.

Spory mezi liberály a konzervativci jsou podle Schmarcze přirozené, ale v poslední době má pocit, že na straně liberálů se dnes nejhlasitěji vyjadřují extremisté, a s těmi se prý debatovat nedá.

„Když chce konzervativec pomoci klimatu, zasadí strom. Neomarxista vymyslí regulaci. Konzervativec využije síly kapitalismu, aby měl dost peněz na přizpůsobení se klimatickým změnám a investice do ochrany životního prostředí. Ekokomunista půjde do průvodu s transparentem ‚Změňte systém, ne klima‘. A bude vám tvrdit, že když budete dost trpět, zastavíte tím planetární klimatické proměny (škoda, že to nevěděli mamuti, nemuseli vyhynout). On totiž nechce lidem pomoci, jde mu o to, aby je mohl ovládat, řídit je a zničit jejich svobodu,“ varoval publicista v textu pro server Info.cz

Zelení progresivisté prý mimo jiné brání výstavbě jaderných elektráren. Regulací je dnes tolik, že prakticky nelze postavit jadernou elektrárnu s přiměřeným ziskem.

Schmarcz má prý pochopení pro to, že liberálové považují staré věci za špatné a chtějí místo nich stavět věci nové. Konzervativci raději sledují, jak z tradičních kořenů rostou osvědčené stavby, obrazně řečeno.

Ale pokud chtějí radikální liberálové bořit i takové věci, jako je právní stát, svoboda a demokracie, lidé se jich začnou bát.

„Víte, ono přirozeně konzervativních lidí je v populaci docela dost. Hlavně mimo největší města. A tito lidé se vás doslova bojí. Tak moc, že mnozí z nich utíkají k extremistům, populistům, národovcům a různým skupinám, které pod falešnou záminkou ochrany tradičních hodnot, národa, či ‚normality‘ šíří nenávist. Stejně jako jejich progresivní antipodi, ani nacionalisté nechtějí lidem pomáhat, ale ovládat je. Ono to tak chodí, že když se nějaký postoj hlásá extrémně, lidé nehledají zastání u toho, kdo opačný názor říká umírněně, ale zase u extremisty, dle hesla ‚na hrubý pytel hrubá záplata‘,“ pokračoval Schmarcz.

Když dnes někdo říká, že homosexuálové nemají uzavírat manželství, manželství je jen svazek mezi mužem a ženou, od liberálů se prý často dozví, že je vlastně homofob. Jenže jím není, jen zastává konzervativní postoj.

„Často se mluví o liberálním mainstreamu. Ale copak my konzervativci nejsme mainstream? Lidé, kteří se starají o přírodu, o svou zahrádku, třídí odpad a jen chtějí mít právo jezdit autem, které si mohou dovolit koupit a nestydět se za to před těmi s drahými elektromobily? Oni nejsou mainstream? Rodiče, kteří se dřou, aby uživili a vychovali své děti, nic proti homosexuálům nemají a přátelí se s nimi, jen si nemyslí, že manželství pro ně je dobrý nápad? Oni nejsou mainstream? Muži, kteří by nikdy ženu neuhodili, ale nechápou, proč spolu s tímto závazkem (pro ně přirozeným) zavádět genderovou ideologii, která ruší mužskou a ženskou roli v rodině? Oni nejsou mainstream? Ženy, které si nenechají od mužů nic líbit a nejsou to žádné puťky, ale také ne asexuálky, které by nejraději mužům navlékly svěrací kazajky? Ony nejsou mainstream? Pak se ptám: čo si vy, Kefalín, predstavujete pod takým slovom mainstream?“ položil otázku.

Zdůraznil také, že konzervativci nehledí na radikální pravici jako na konzervativce, s nimiž se dá mluvit. Radikály vnímají jako národní socialisty, tedy nacisty, tedy jako skupinu, s níž rozhodně není dobré mluvit. Rozprávět se má s demokraty, kteří sice možná vidí svět liberálně, ale ctí základní principy demokracie.

Nakonec zadoufal, že extremističtí liberálové jednoho dne vymřou, když tvrdí, že nechtějí mít děti, aby zachránili planetu, a s normálními liberály zase půjde mluvit.

