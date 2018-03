Sněmovna dnes o návrhu na rychlejší výstavbu dálnic nerozhodla

Nová zákonná úprava obsahuje přílohu, která stanovuje, že se má vztahovat na 17 vyjmenovaných dálnic a na dvě silnice první třídy, které na dálniční tahy navazují. Měla by se týkat také 15 železničních tratí, železničních uzlů v Praze, Brně a v Ostravě a čtyř plánovaných vysokorychlostních tratí. Z debaty poslanců však vyplynulo, že o rozsahu tohoto seznamu se ještě povedou jednání.

Hlavní novinkou předlohy je uzákonění předběžné držby pozemku pro stavby ze seznamu. O rozhodnutí by mohl investor požádat při vyvlastňovacím řízení, aby na něm mohl rychle zahájit stavební práce. Investor by tedy už musel mít pravomocné stavební povolení. Vlastník pozemku by mohl nechat verdikt o předběžné držbě soudně přezkoumat ve zkrácených lhůtách. Předkladatelé tvrdí, že nový institut nezjednodušuje podmínky vyvlastnění.

Zástupce předkladatelů Martin Kolovratník (ANO) řekl, že během března chtějí poslanci ještě vypracovat pozměňovací návrhy, které novelu upřesní. Podle něj ještě není dohoda na tom, jak budou nejcitlivější body novely formulovány. Určitě se bude diskutovat o přesné formulaci předběžné držby tak, aby se minimalizovalo riziko, že se kvůli zákonu později někdo obrátí na Ústavní soud, soudí.

Zpravodaj Ivan Adamec (ODS) zdůraznil, že Česko je stát vlastníků a mělo by ctít vlastnická práva, a proto by se měl návrh posuzovat obezřetně. Předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura řekl, že ODS bude chtít seznam staveb v příloze k zákonu zúžit. Vadilo mu například, že v příloze jsou konvenční železniční tratě, kde podle něj stát už pozemky většinou má, i vysokorychlostní tratě, kde je to podle něj zbytečné, protože se zatím neví, kudy povedou.

Nejnižší možnou náhradu za věcné břemeno novela zvyšuje z nynějšího 1000 korun na 10.000 korun. Nově by investor nemusel nechat zpracovat znalecký posudek, pokud by vlastník pozemku s částkou souhlasil. Pro provedení přeložek technických sítí nutných pro následnou výstavbu dopravních staveb by zákon určil nejvýše 18měsíční lhůtu.

Předloha pojednává také o přeložkách technických sítí a určuje v každém kraji úřady, které povedou k důležitým dopravním stavbám územní řízení.