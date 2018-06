Sněmovna podpořila přistoupení ČR k fiskálnímu paktu

Smluvními stranami jsou nyní všechny členské státy EU s výjimkou České republiky a Velké Británie, jejíž voliči přede dvěma roky rozhodli, že Británie Unii opustí.

Návrh dnes ve Sněmovně odolal návrhu na zamítnutí, pro který hlasovalo 39 poslanců ODS a SPD. Proti zamítnutí bylo 103 poslanců. Návrhem se budou nyní zabývat zahraniční a rozpočtový výbor.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) před poslanci opakovaně ujišťovala, že ratifikace smlouvy neovlivňuje rozhodnutí české strany o vstupu do eurozóny a nijak k němu dodatečně nezavazuje. Připomněla také, že vláda se loni v prosinci rozhodla datum vstupu do eurozóny nestanovovat. Jako argument pro přistoupení k paktu uváděla i to, že Česko se bude moci účastnit jednání eurozóny o jejím budoucím uspořádání.

Ministryně také řekla, že smlouva stojí mimo právní rámec EU. Proto nezakládá, ani neposiluje pravomoci Unie nebo Evropské komise vůči Česku. Podle ní si Česko nemůže přistoupením k paktu vyjednat ústupky v Unii, například pokud jde o kvóty na rozdělování migrantů, protože EU není smluvní stranou paktu.

Vojtěch Munzar (ODS) řekl, že vidí úpornou snahu o přijetí paktu, bagatelizaci dopadů, ale i veliké přesvědčování pro přijetí. To podle něj nevzbuzuje důvěru. Podle místopředsedy hnutí SPD Radima Fialy je pak součástí salámové metody vtahování ČR do eurozóny. O přijetí eura by podle něj měli rozhodovat občané v referendu. Neúspěšně navrhoval přerušit projednávání paktu do doby, až Sněmovna vysloví důvěru nové vládě, informovala ČTK.

Předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek prohlásil, že v celém fiskálním paktu není jediné slovo, které by Česko přibližovalo k přijetí eura. „Prostě to tam není,“ řekl s tím, že když někdo mluví v souvislosti s paktem o přijetí eura, dopouští se argumentačního faulu. Obdobně se vyjádřila i poslankyně ANO a bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková. „To tam skutečně není,“ podotkla.

Podle Jana Skopečka (ODS) Česko fiskální pakt nepotřebuje a jeho nepřijetí by nepoškodilo pověst země. „Je to neúčinná smlouva, nikdo na jejím základě nezačal hospodařit lépe,“ argumentoval.

Fiskální pakt je mezinárodní smlouva, kterou v roce 2012 podepsalo 25 členských států EU. Platí od 1. ledna 2013 a členské země EU mohou k paktu přistupovat kdykoliv.

Státy eurozóny a signatáři mimo eurozónu, kteří oznámili úmysl být ustanoveními vázáni, musejí zavést do vnitrostátního práva pravidlo vyrovnaných rozpočtů vládního sektoru. Tím se rozumí roční saldo hospodaření vládního sektoru očištěné o vliv hospodářského cyklu a jednorázových a přechodných opatření (tzv. strukturální saldo) ne horší než minus 0,5 procenta HDP.

autor: nab