Sobečtí důchodci? „Berou to jako eutanazii.“ Mámy malých dětí šokuje bezohlednost „coronahippies“

reklama

Anketa Měla by policie pokutovat občany, kteří během současných opatření např. skupinově popíjejí v parcích? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 7137 lidí

(Jméno respondentky zná redakce a Klub svobodných matek, nebude je však zveřejňovat.)

„Dnes dopoledne byly fronty u všech lékáren... Odstup nikomu nic neříkal... Do konce se na mě jeden pán důchodového věku lepil, jako by frontu chtěl posunout... Roušky nebo něco přes ústa neměl nikdo ve frontě. V potravinách rozdávali u vstupu jednorázové rukavice... Mladší lidé je použili... Důchodci – rukavice neměli ani jeden, a ještě na nás s kamarádkou koukali jak na blázny, že je máme,“ vyprávěla svou zkušenost ostatním rodičům z klubu, který čítá přes devět tisíc členů a členek.

A to není vše: „Na ulici jsme procházeli kolem skupinky lidi, kteří se nám smáli...“

Například Klub svobodných matek, v jehož skupině se podobné nehezké zkušenosti objevují, přišel už před několika dny se solidárním programem ze svých zdrojů: 11. března zahájil mimořádný program pomoci. „Je zahájen program, v rámci kterého bude rodičům samoživitelům v tíživé životní situaci – spojené s nemožností docházet do zaměstnání a nutností zajistit péči o dítě – poskytovat jednorázovou finanční pomoc ve výši 2 000 korun pro zajištění základních potřeb dětí, jako například potravin,“ uvedla ředitelka organizace Dana Pavlousková. Kromě toho byla už dříve spuštěna aplikace, ve které si mohou maminky vzájemně najít ve svém okolí jinou maminku, která například potřebuje pomoci s hlídáním dětí a podobně (psali jsme zde).

Jsou senioři „horší“? Mají přece mandlovici, slivovici...

Její zážitek očividně není ojedinělý. Nezájem především ze strany důchodců vyjádřili mnozí v několika desítkách příspěvků. Anketa Dělá Babišova vláda dost pro zvládnutí virové krize? Ano 92% Ne 8% hlasovalo: 15658 lidí

„Moje dnešní zkušenost – mladí lidé dodržují rozestupy ve frontách, je na nich vidět, že jsou více ostražití, chtějí po mně ušít roušky a dodržují karanténu, když přijedou ze zahraničí. Důchodci a lidi 50+ se vesele shromažďovali a padaly hlášky typu: Korony se nebojím, koupil jsem si mandlovici (lihovina s vínem a mandlemi; pozn red.), hahaha... A jako většina z nás tu má doma malé děti, některé maminky i děti s oslabenou imunitou, a pak potkáte někoho takového,“ sdělovala ostatním Veronika F.

Na její nářek reagovala jedna z aktivních přispěvatelek zralejšího věku Gabriela M.: „Čím jste starší, tím méně věcí řešíte. V tomhle případě má nákaza horší dopad pro ně než pro mladé a děti. Moje máma nikam nechodí, ale vím, že je jí fuk, jestli onemocní. Žádnou obavu z toho nemá a takových lidí v jejím věku je hafo,“ přidala jiný pohled na věc, ale dech vyrazila některým spíše dovětkem:

„Naše sousedka říkala: Lepší tohle než ležet po mrtvici. Berou to skoro jako euthanazii.“ Ale při jejich sociálních kontaktech zrovna je za velké riziko nepovažuje. Osobně má větší obavy z 20letého bez roušky než z důchodce.

„Oni to berou moc na lehkou váhu. Viděla jsem začátkem týdne u sousedky (paní těsně před 80) a byla jsem v šoku, co z ní ‚padalo‘ za řeči typu: ‚No ježiš, to jako pozavíraj všechno, nebo co? Se zbláznili... To budem všichni sedět doma?‘“ potvrdila nesolidární přístup ze svého okolí Jana N.

Neuvěřitelné: Smál se nám i člen armády

Mnozí, kteří se snažili zodpovědnou možná „jen“ uchlácholit a ubezpečit, že ona dělá dobře, poukázali na mnohem horší skutečnosti. Třeba Maminak Martina K. šokovala: „Se mnou se dnes přestal bavit známej, protože roušku nosím já i dcera. Jsme ovce a hysterčíme. Mimochodem – člen české armády.“

Neuvěřitelný příběh dodala Kristýna F.: „Já už dnes nemám slov. Včera večer mi volal známý, který mi dovezl vody, že jeho mamka v práci byla v kontaktu se šéfovou, jejíž syn byl pozitivně otestován na Covid-19. Pomalu psal parte. Doteď se jen smál. Co nechápu, dneska už jezdil po Praze. Tolik sprostých slov a jmen snad nikdy za život nedostal, co jsem na něj vychrlila. Doktor jeho matce nařídil karanténu a má čekat na výsledky šéfky a jeho se to prý netýká a jeho doktor mu nenapíše neschopenku, protože nemá příznaky?“

„Coronahippies“, on vás smích přejde

„Počkejte za pár dní či týdnů… Bohužel, pravděpodobně se coronahippies smát přestanou,“ snažila se současné odvážlivce, kteří čelí posměchu, povzbudit Erna L.

„Ráno jsem se podívala z okna a opět bez ochrany jen důchodci. Děs,“ podotkla Lucie B.

Podobné postřehy sdílejí lidé v různých skupinách. Například taneční trenérka Kamila Hlaváčiková z Mostu pocítila velký smutek, když se jí lidé posmívali v obchodě s potravinami, kde jen čtyři lidé měli roušky.

„Náš národ je opravdu hloupý, bylo mi do pláče, všichni na ně koukali, jak na mimozemšťany a posmívali se jim. Já měla bohužel jen rukavice, protože žádnou roušku nemám. Ale kdybych ji měla, tak ji určitě mám v tom obchodě také. Je mi z vás některých, co si pořád neuvědomujete, co se děje, smutno,“ vzkázala veřejnosti.

Totožnou zkušenost potvrdila redaktorka Kateřina Táborská: „Stejný zážitek... S rouškou – domácky ušitou – a gumovými rukavicemi jsem si připadala v obchodě jako exot…“

Psali jsme: STAN: Namísto povinnosti chránit sebe i své okolí přichází vláda s plošným zákazem vycházení Korona vybije tlusté dědky, co zničili planetu. A přijde zelený ráj, jásá VIDEO pro německou TV Klaus st.: Já roušku nenosím. Karanténa? To nebylo potřeba. Ekonomika padne o 10–15 procent Karanténa v Itálii? A situace? Ani se neptejte. Svědectví z místa

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.