Sobotka se naučil jen intrikám, odhaluje jeho bývalý šéf Paroubek. Není prý divu, že přivedl stranu na úroveň hvězdné pěchoty

Podle expremiéra Paroubka Sobotka zdaleka nestačil na současného premiéra v demisi Andreje Babiše, a to především kvůli své introvertní povaze. „Babiš byl ve všech parametrech silnějším lídrem, má za sebou zejména silný životní příběh. Sobotka se naučil především intrikám v rámci organizace mladých sociálních demokratů a dovedl tuto svou schopnost k dokonalosti, což pomohlo zničit politickou stranu, kterou sedm let vedl,“ uvedl v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Nezapomněl mu vyčíst ani některé jeho spolupracovníky ve vládě či ve vedení strany. „Sobotka vedl velmi úspěšnou vládu, která přivedla zemi k hospodářskému růstu a k obnovení růstu životní úrovně občanů ve všech vrstvách. Je příkladem jeho kolosální politické a mediální neschopnosti, že tyto zjevné úspěchy vlády nedokázal lépe prodat,“ řekl Parouvek a dodal, že si k tomu zkrátka vybral pomocníky, kteří byli, coby ministři, ještě horšími komunikátory nežli on. „Myslím tím Marksovou-Tominovou a Valachovou,“ dodal.

Bohuslav Sobotka a Milan Chovanec podle Paroubka společně a nerozdílně zničili pozici sociální demokracie v české politice. Server Echo.cz informoval, že podle Paroubka také strana za Sobotkova vedení postrádala strategii a dlouhodobé cíle. „Neplnil ani volební program a nedělal si těžkou hlavu s plněním některých velmi významných, ba rozhodujících předvolebních slibů,“ zdůraznil expremiér a připomněll, že Sobotka před sněmovními volbami v roce 2013 vzbudil velká očekávání tím, že avizoval zásadní revizi církevních restitucí, ale tento slib nesplnil.

Původní zdroj ZDE

„Svou přítomností ve Sněmovně Sobotka zatěžuje sociální demokracii. Je před ním stále otevřená kauza OKD, která se stane ve sněmovní vyšetřovací komisi jistě vítanou šancí pro politické odpůrce ČSSD ukazovat tuto stranu jako zcela zkorumpovanou a prohnilou,“ uzavřel Paroubek. A dodal, že pokud by Sobotka zůstal ve Sněmovně, tak by v tom příštím roce a půl až dvou letech byl nucen čelit mnoha útokům a ČSSD by byla předmětem zpravodajství ze Sněmovny jen v souvislosti s kauzou OKD, a to by prý samozřejmě bylo zcela politicky zničující.

Psali jsme: Fiala (ODS): Postoje a názory Bohuslava Sobotky jsem nikdy nesdílel Jakub Patočka si zoufá nad tragédií ČSSD. Odcházející Sobotka prý všechny současné funkcionáře převyšoval o hlavu Paroubek: Sobotkův zasloužený konec Za Bohuslavem Sobotkou: Neuměl to na veřejnosti, silnou stránkou nebylo ani rozhodování. Loutkovodič Pokorný



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab