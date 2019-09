Šok: Saša Vondra napsal o Respektu. A šel na dřeň. V kavárně popraskají hrnečky

Vondra například tvrdil, že v Praze jsou cyklisté bezdůvodně zvýhodňováni. „Dělají se tady megapruhy pro cyklisty a žádní cyklisté tu nejsou,“ řekl a dodal, že pověstná je tím především Praha 7. „Tam, kde se ještě před dvěma lety jezdilo autem dvěma pruhy, se jezdí jen jedním a ten druhý je pro cyklisty. Dnes jsem odjížděl z venkova a potkal jsem několik cyklistů, třeba v Blíževedlech, žádný pruh tam ale nemají. Pak jsem přijel do Prahy a žádného cyklistu jsem nepotkal.“ Podle něj se nejedná o reakci na poptávku, ale o snahu změnit způsob života lidí. Anketa Kdybyste si mohli zablokovat veškeré vysílání České televize, a zbavit se tak placení koncesionářského poplatku, využili byste takovou možnost? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 2632 lidí

Řeč šla také o obraně konzervativních hodnot. Švehla připomenul, že Vondra dříve o těchto hodnotách moc nemluvil. Europoslanec mu odporoval, že to nebylo potřeba. „Svět se změnil, takže mě to možná nutí vyjadřovat se ostřeji při obraně světa, jak si ho ještě pamatuju, to je pravda. Dneska dominují progresivisti, to je prostě neuvěřitelné, a já na to jen reaguji.“

Debata se stočila na manželství homosexuálů. „Jsem přesvědčený, že manželství je svazek muže a ženy, že má jít o rodinu, která má maminku, tatínka a děti, když to jde. Tedy když pánbůh dá. A ano, že manželství je svým způsobem svátost. Ale když tohle pomineme, tak manželství je důležité kvůli tomu, aby se náš rod, naše civilizace dokázala reprodukovat. Dneska tady začínají chodit chytráci, kteří říkají, že už není maminka a není tatínek, ale že je rodič jedna a rodič dvě. Takové pojmy byly zavedeny letos v únoru ve školách ve Francii. To je svět, ve kterém nechci žít, a proto zesiluji hlas,“ zdůvodnil Vondra, proč se více projevuje na toto téma.

Marek Švehla namítl, že svobodný svět je pestrý a homosexuální rodiny jsou a budou realitou. Vondra dodal, že pokud něco takového začne pronikat do matrik, tak je to problém. „Když tu chtějí žít dva homosexuálové v nějakém svazku, nikdo jim v tom nebrání a ať si ho nějak pojmenují. Ale manželství to není. Tím je svazek muže a ženy, který má mít výhody, protože zajišťuje reprodukci,“ opakoval europoslanec.

Obě témata a jejich prosazování Vondra označil za „lavinu progresivismu, pokrokářství". Švehla se pak zeptal ještě na to, kdo jsou oni údajní progresivisté. „To jsou ti, kdo chtějí změnit náš přirozený způsob života ve jménu prosazení jediného správného názoru na svět. Oni si říkají liberálové, ale liberálové to nejsou. Liberál je ten, kdo usiluje o nějakou svobodu. Tohleto se dostává do kategorie nároků," mínil Vondra. RNDr. Alexandr Vondra



V rozhovoru došlo i na globální oteplování a Vondra prohlásil, že v EU chce především zabránit tomu, aby Evropa spáchala sebevraždu. Vyjádřil se například k plánům na uhlíkovou neutralitu. „Z hlediska nějakého koloběhu hmoty v přírodě jde o nerealistický koncept,“ míní europoslanec. Řešení vidí spíše v adaptaci než v pokusech o řízení klimatu.

Alexandr Vondra své pocity z rozhovoru shrnul ve statusu na Facebooku: „Respekt vznikl z původního Informačního servisu (IS), jehož první redakce v listopadu 89 byla v pražském bytě, který jsem obýval se svou ženou. U nás v kuchyni jsme se také bavili, jak se týdeník, který z IS vznikl, má jmenovat. Vyhrál to ‚Respekt‘. Časopis byl v 90. letech liberálním médiem v původním, nejlepším slova smyslu. Byl tak i ‚můj‘. Pak se posunul doleva a hodně zezelenal,“ říká europoslanec.

„Přiznávám, že můj svět je už dlouho dost jinde. Radši čtu Echo a Reflex. Je to oboustranné. Ani Respekt se mnou za posledních deset let mnoho rozhovorů neudělal (nepočítám-li letošní volební speciál s Katkou Šafaříkovou). Naopak mně před dvěma lety věnoval kritický úvodník i s karikaturou. Švehlovi tehdy nedal spát můj rozhovor v ČTV, kde jsem se s redaktorem bavil o příčinách politického napětí mezi velkoměstem a venkovem a kde jsem - v nadsázce - prohlásil, že Prahu postupně dobývají cyklisti, vegetariáni a homosexuálové, a že já jako konzervativní člověk, který rád jezdí autem, jí maso a miluje ženské, uvažuji o přestěhování z Prahy na venkov.

Loni jsem se skutečně z Prahy odstěhoval. Švehla, který mezi tím napsal skvělý životopis Magora Jirouse (opravdu poklona!), se k tomu po dvou letech vrátil a celý rozhovor postavil na cyklistice a LGBT (maso při redakci vypustil, asi se to nehodilo do krámu....). Výsledek můžete posoudit sami. Je to tak trochu střet dvou světů. Svět Respektu je smrtelně vážný, vždy na straně pokroku. Humor ani nadsázka se do něj moc nevejde. Můj svět je fakt dost jiný. Vadí mi, když se ve jménu pokroku začíná měnit lidská přirozenost a omezuje lidská svoboda. Samozřejmě to však neznamená, že žiju jen diskusí o cyklistice, masu a LGBT. Jsou tu daleko důležitější věci k řešení. A na závěr - přikládám ještě foto z okna mého hotelu v Bruselu. Je docela ilustrativní...“

Jeden z komentátorů mínil, že Švehlu Vondra popudil už při evropských volbách. Což dal novinář z Respektu najevo už v květnu. „Bohužel A.Vondra prošel. Místo aby seděl mezi svýma normálníma chlapama v te své vesnici.“

Bohužel A.Vondra prošel. Místo aby sedel mezi svyma normálníma chlapama v te své vesnici. — Marek Svehla (@mareksvehla) May 26, 2019

