Soudy nechrání. Pandemický zákon: Právník a zlý scénář

Před kamerami CNN Prima News proti sobě zasedli bývalý mluvčí ministerstva zdravotnictví Tomáš Cikrt a advokát Tomáš Nielsen, jedna z hlavních tváří protestů proti covidovým restrikcím a proti novele pandemického zákona. Ve studiu bylo chvílemi pořádně horko. „Tady máme zavedenou obdobu nouzového stavu, a to standardním zákonem, který vládě umožňuje nehorázným způsobem zasahovat do práv lidí. Žijeme tady v diskriminačním prostředí, který já bych si nikdy nedokázal představit!“ hřímal Nielsen.

Cikrt přijetí novely pandemického zákona, čemuž ve Sněmovně brání SPD, důrazně hájil.

„Ten virus už nás za ty 2 roky tolikrát překvapil, že odpovědný politik prostě nemůže nečinně stát a čekat, že to dobře dopadne v březnu, v dubnu, pravděpodobně ano, ale musí tu být na to nějaké prostředí připraveno. Jestli je to přesně tenhle pandemický zákon, o tom můžeme vést debatu. Určitě to není tak, že si tu vláda vytváří nějakou fašistickou normu sloužící k tomu, aby ovládala lidi. Všechna ta opatření jsou tu proto, že je tu nějaká epidemie, virus, nemoc, která se rychle šíří a to je ten důvod, proč něco takového máme a musíme mít,“ upozornil Cikrt.

Uznal, že pandemický zákon není dokonalý, ale pokud koalice nechce permanentně využívat nouzový stav, musí hledat alternativu. „Hledá se prostě něco mezi zákonem o ochraně veřejného zdraví a nouzovým stavem,“ upozornil Cikrt.

„Právní procesy a předpisy na zvládání epidemií, to není žádná novinka,“ upozorňoval ihned Nielsen. Pokud jde o novelu pandemického zákona, právník oznámil, že bude iniciovat přijetí tohoto zákona před Ústavním soudem, protože současná koalice novelu přijímá ve stavu legislativní nouze. „A ten stav legislativní nouze tady prostě v žádném případě není,“ zdůraznil.

Celý duel naleznete zde

„Tady padlo, že je tady epidemie, je tady pandemie. Já jsem právník a my už se dva roky snažíme dostat z Ministerstva zdravotnictví informaci, co to znamená. Protože bez toho, abychom právně byli schopni přezkoumat, jestli tu skutečně nějaká epidemie je, tak otevíráme prostor Ministerstvu zdravotnictví a vládě k tomu, aby se zasahovalo do lidských práv, bez možnosti jakéhokoliv přezkumu. Každý, kdo se aspoň trochu věnuje té problematice, už dávno ví, že pozitivní PCR test neznamená nemoc. Nikdy jsme chřipku netestovali takovým způsobem, jako testujeme teď koronavirus. Takže za mě, první krok, který by měl být skutečně udělán, je, pojďme si říct, co je to epidemie. Před rokem se tady hrozilo zahlcením nemocnic. Dnes jsou nemocnice v naprosto standardním běhu a dnes bych tedy skutečně rád slyšel definici té epidemie. A druhá věc je, že jsem bytostně přesvědčen o tom, že ten stav legislativní nouze tady prostě není,“ hřímal ve studiu Nielsen.

Cikrt okamžitě upozornil, že pokud se objeví nějaký nový virus, u kterého nelze sáhnout ke srovnáním z minulosti, tak se epidemie stanovuje na základě odborného úsudku.

„Tady dokonce vznikl mezinárodní konsenzus, WHO vyhlásila pandemii, což znamená epidemii rozšířenou po všech kontinentech a odborně v tom sporu není. A pokud jde o nemocnice, ty jsme měli zahlcené. To, že některé pražské nemocnice nebyly zahlcené, neznamená, že zbytek republiky zahlcen nebyl. To, že dnes máme přes dva tisíce pacientů s omikronem v nemocnicích a zase to stoupá, to není úplně normální provoz. To, že spousta zdravotníků musí být v izolaci, taky není normální provoz. Čili ta epidemie ještě pořád omezuje život v této zemi. Ta číselná definice, až budeme znát dobře tento virus, tak možná nějaká vznikne, ale ten virus se proměňuje a je nový, takže taková čísla, jaká máme o chřipce, mít nemůžeme. A ta původní pravidla byla dělána na chřipku,“ upozorňoval Cikrt.

Česká republika se podle něj musí připravit na to, co by mohlo přijít po omikronu. „Vědci nevylučují, že přijde nebezpečnější varianta, i když teď se zdá, že virus bude směřovat k méně nebezpečným variantám. Ale nelze vyloučit třeba ani to, že se omikron smíchá s deltou. Ale musíme být připraveni univerzálně,“ upozornil Cikrt.

A pokud jde o posílání pozitivních lidí do karantén, ti tam jsou i bez příznaků posíláni proto, že jako pozitivní mohou virus dál šířit v populaci.

Nielsen poté zdůraznil, že z pohledu Ústavy lze využívat zákon o nouzovém stavu, který lze použít. „Tady se říká, že nouzový stav je něco horšího než stav pandemické pohotovosti. Vždyť to vůbec není pravda. Tady máme zavedenou obdobu nouzového stavu a to standardním zákonem, který vládě umožňuje nehorázným způsobem zasahovat do práv lidí. Žijeme tady v diskriminačním prostředí, který já bych si nikdy nedokázal představit. Mě by zajímal jeden argument, proč tedy ten stav pandemické pohotovosti, který je vyhlášen zákonem, který nevyplývá z nějaké situace, je lepší než nouzový stav,“ rozčiloval se před kamerami Nielsen.

Cikrt oponoval, že není pravda, že se nedá proti různým opatřením bránit. To ukázaly i soudy, které řadu opatření přijatých vládou zrušily.

A Nielsen znovu vyrazil do útoku.

„Ta soudní ochrana, to je hrozná chiméra. On ten Nejvyšší správní soud většinou ani nestihl ta opatření zrušit, on je označil za nezákonná. Ale to, co přináší tato novela, je ještě další posun k té, a já se to nebojím říct, totalitní situaci, kdy toto přednostní projednání Nejvyšším správním soudem už se nebude vztahovat na vyslovení nezákonnosti. To znamená, že pokud vláda bude vydávat nová opatření každých čtrnáct dní a soud už nebude hodnotit jejich nezákonnost, tak o nich nakonec rozhodne třeba za tři roky,“ varoval Nielsen.

