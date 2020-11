Soukup valil oči. Pavel Novotný: Pravá ruka Fialy a europoslanec. To je nový plán. A přišly další sprosťárny

Řeporyjský starosta Pavel Novotný (ODS) byl hostem v pořadu Týden podle Jaromíra Soukupa v TV Barrandov, kde s generálním ředitelem probrali, proč vedení rozhodlo o povinnosti kandidátů do nadcházejících parlamentních voleb mít negativní lustrační osvědčení a čistý trestní rejstřík, což Novotný nemá. Oznámil proto nové plány, a sice že bude kandidovat na 1. místopředsedu ODS a do Evropského parlamentu. Opět padaly vulgarismy na adresu ministryně financí a nešetřil ani premiéra, který v koronavirové krizi „fatálně selhal“.

„Novotný ostrouhá, ODS chce jen kandidáty s čistým rejstříkem,“ otevřel Soukup diskusi přečtením titulku na hlavní stránce Práva. „Je to titulka Práva, na to se v politice čeká a já se dočkal,“ hledal na věci řeporyjský starosta i něco pozitivního.

„Nemám čistý rejstřík, šel jsem se tuhle přiznat na polici, že chystám vraždu," připomněl soudní spor, ve kterém byl letos v únoru pravomocně odsouzen za to, že vyhrožoval údajnému podvodníkovi Marku Vítovi vraždou.

Že jeho odsouzení bude využito jako důvodu, proč nemůže za občanské demokraty kandidovat, prý očekával, jelikož mu to bylo předem sděleno. „Byl jsem na to temnými silami upozorněn, že to přijde,“ uvedl. Později na svém facebooku prozradil, že jej na to upozornil europoslanec Jan Zahradil.

Soukup dále přemýšlel nahlas, že takovému rozhodnutí vedení strany ODS zřejmě předcházel dlouhý seznam skandálů a tvrdých výroků Novotného. Ten poslední je, že řekl o ministryni financí Aleně Schillerové, že je „estébákovo kurvička“. „Evidentně to Fialu naštvalo a řekl, že ho nezajímáš. Přitom byl u tebe na radnici, ne?“ snažil se moderátor dopátrat, jak se věci skutečně mají.

„Víš, Mirku, k té Schillerové s Babišem, je důležité říkat pravdu. To, že jsem řekl, že Schillerová estébákova kurvička, není taková urážka. Byly to mé emoce starosty,“ řekl v souvislosti se schválením nového daňového balíčku. „Já sedím nad rozpočtem, mám rozjeté investice. Řeporyje hodně staví, já to uhraju, kasu mám v pořádku, ale je to dvacet procent!“ řekl s tím, že krok jako takový byl správný, jeho načasování a odkomunikování však příšerné. „Co mně strašně vadí, že jsme o tom hlasovali s SPD a s ANO,“ podotkl.

V soudním sporu, kde je odsouzený, má Novotný podanou ústavní stížnost. „Co bude Zahradil dělat, až mi to ten Ústavní soud zruší?“ přemítal dále Novotný nahlas. Co se aktuálně děje totiž podle Novotného není ani kvůli jeho trestnímu rejstříku ani kvůli jeho provokaci. Důvodem je, že pro své kolegy představuje konkurenci.

Když je cesta do Sněmovny uzavřena, oznámil Novotný nové politické ambice. „Na příštím kongresu chci kandidovat na prvního místopředsedu, chci do výkonné rady a také chci do europarlamentu,“ nastínil řeporyjský starosta své politické plány.

Moderátor Soukup přesto trval na tom, že Novotný nemá tento způsob vyjadřování zapotřebí, snažil se najít důvod, proč tak činí. „Ty jsi chytrý kluk, jakmile se ale rozsvítí kamera nebo je tam fotograf, tak začneš dělat zvěrstva. Máš pocit, že je to v pořádku?“ tázal se starosty.

„Loni jsem byl u soudu soudně znalecky psychiatricky zkoumán. Mám šestistránkovou zprávu o tom, že jsem duševně zdravý. Jsem jen trochu exhibicionista, ale mám správně nastaven hodnotový žebříček,“ reagoval řeporyjský starosta.

„Z politiky jsem si připravil dávno exit, domluvil jsem se s jedním vydavatelem a chtěl bych dělat investigativní novinařinu," pokračoval Novotný.

Soukup se nevzdával a Novotného upozornil, že s jeho bizarním stylem politiky to nikam moc nedotáhne. „To, že budeš štvát lidi a budou říkat, že Řeporyjím vládne blázen, bude pro tebe znamenat, že tě příště už jako starostu nezvolí,“ varoval jej. Novotný jeho slova smetl ze stolu s tím, že „to není pravda a lidi ho mají rádi“. „Já jsem pořád v práci, nekradu a lidem to stačí,“ dodal.

Chvíli se Novotný pozastavil u vývoje epidemiologické situace v Česku, čeká nás prý velký „průšvih“. „Premiér bude muset populisticky uvolnit Vánoce, za to zaplatíme strašně tvrdou daň – třetí vlnou pandemie,“ řekl k blížícímu se rozvolňování opatření s tím, že nás čeká hluboká sociální a ekonomicka krize.

Pustil se do předsedy vlády Andreje Babiše, který krizi nezvládl. „Jestli si ještě nikdo nevšiml, jak fatálně manažersky tenhle člověk selhal a jeho lží... To mě štve. Nepoučili se z první vlny a znova to zesrali,“ řekl na závěr řeporyjský starosta Pavel Novotný.

