Soustředíme se i na Čechy. Fiala oznámil, jak chce zlevnit benzín

Premiér Petr Fiala po jednání vlády představil kombinaci opatření, která mají pomoci českým občanům s rostoucími cenami pohonných hmot kvůli situaci na Ukrajině. Půjde podle něj o „ropný trojlístek“, který spočívá ve zrušení přimíchávání biopaliv do nafty, zrušení silniční daně pro automobily a nákladní auta do 12 tun a prověření marží prodejců pohonných hmot kvůli podezření na spekulace s cenami.

„Vláda v posledních dnech i večerech intenzivně řeší, jak zpracovat dopady, které má a v dalších týdnech a měsících bude mít válka, již na Ukrajině rozpoutal Vladimir Putin. A jde i o ekonomickou válku, kterou Rusko vede proti zemím EU včetně České republiky,“ spustil premiér Fiala na tiskové konferenci.

Putinova ekonomická válka má podle něj za cíl rozvrátit stabilitu evropské společnosti, demokracii a společné odhodlání v boji proti ruské agresi. „Čelíme velké řadě problémů, máme tu statisíce uprchlíků, převážně žen a dětí, které u nás hledají bezpečí. Další stovky tisíc lidí jsou na cestě a část z nich nepochybně skončí u nás, protože Česká republika je těmto lidem jazykově a kulturně blízká. My jsme na to připraveni a velice si vážíme občanské podpory, které se u nás Ukrajina těší,“ prohlásil Fiala.

Premiér poté vyzval veřejnost, aby byla trpělivá a věřila vládě, že situaci zvládne. „I přes tu obrovskou podporu veřejnosti a snahu vlády je to velká výzva pro nás všechny. Musíme ten nápor zvládnout finančně i administrativně. Jsme si vědomi toho, že to počáteční nadšení může na obou stranách vystřídat únava, a proto musíme ten systém nyní nastavit co nejlépe, což nebude jednoduché, ale chceme to zvládnout co nejlépe,“ řekl odhodlaně premiér.

Fiala si je podle svých slov vědom, že dopady války na Ukrajině a ekonomické války proti Evropě čeští občané a firmy již pociťují. „I pro ně chceme něco udělat, abychom jim tu situaci ulehčili,“ uvedl Fiala s tím, že se vláda soustředí nejen na ukrajinské uprchlíky, ale i české občany.

Návrhy opozice na zastropování cen a podobně ale prý vláda nevyslyší, protože jde jen o populistická gesta. „Nechceme a nemůžeme udělat ty kroky, které nám vnucují populisté a extremisté, kteří se v podtextu snaží opět rozdělit tu sjednocenou společnost a postavit veřejnost proti uprchlíkům. Nemůžeme dělat rychlá, nezodpovědná, nedostatečná a necílená opatření, jako to dělala minulá vláda v době covidu, čehož výsledkem byla inflace a drahota,“ vysvětloval Fiala.

„Pokud bychom udělali to samé, tak za rok za dva bude drahota ještě vyšší a ty zdánlivě lehce získané peníze, které bychom lidem dali, by za rok nebyly k ničemu, protože by za ně dostali vlivem inflace méně než dnes,“ dodal.

Vláda proto přichází s vlastními návrhy, jak pomoci lidem a firmám lépe zvládnout cenový šok, který je jedním z důsledků války. „Půjde o jakýsi ropný trojlístek, kdy za prvé rušíme povinné přimíchávání biopaliv do nafty. Naši občané již léta platí za tyto věci, jejichž ekologický dopad už je dnes sporný a překonaný. Stojí to peníze stát a občany, vydělává na tom pár firem, takže to rušíme. To zároveň umožní našim zemědělcům, aby na polích pěstovali více obilí, což vzhledem k situaci na Ukrajině bude potřeba,“ vysvětlil první opatření Fiala.

Za druhé se vláda rozhodla zrušit silniční daň pro auta a dodávky do 12 tun. „To je pomoc pro menší a střední firmy, které to pozitivně pocítí. Za třetí jsme zadali příslušným orgánům k prověření systém marží na pohonných hmotách u prodejců, abychom viděli případnou snahu o umělé navyšování cen pohonných hmot, a za vládu říkám, že jsme připraveni tvrdě zasáhnout, pokud ty marže nadále porostou,“ představil Fiala přijatá opatření.

„Musíme ale také dbát i na státní rozpočet, abychom nesnižovali úspory lidí, a vyzýváme občany, aby zachovali klid, aby si například zbytečně nedělali zásoby pohonných hmot a nezvyšovali paniku na trhu. Zásob máme dost, chovejme se proto prosím rozumně,“ zopakoval premiér, že jeho vláda nebude činit populistická a nepromyšlená rozhodnutí.

Fiala na závěr upozornil, že ceny energií a pohonných hmot jsou dány i situací na evropském trhu. „V této souvislosti bych chtěl vyjádřit potěšení nad tím, že se v Evropě stále více nachází shoda na tom, že je potřeba snížit naši závislost na ruském plynu a ropě. A to je společný úkol, který musíme koordinovat s Evropskou radou. Putin nás nemůže držet v šachu nějakou energetickou závislostí a tím, že někde zavře nějaký kohoutek,“ uzavřel Fiala.

