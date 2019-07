Spal ji, proklej ji, víc! Požár Notre-Dame má ještě jednu dohru, radost muslimů šokovala novinářku

Bulut hovoří mimo jiné o tom, jak oficiální facebooková stránka provládního deníku Sabah je plná příspěvků oslavujících zničení katedrály. „Francouzské úřady žhářství jako příčinu ničivého požáru katedrály Notre-Dame v Paříži z 15. dubna 2019 urychleně vyloučily. Ať už závěrečné vyšetřování zjistí cokoliv, mnoho extremistických muslimů v Turecku začalo požár, který zničil velkou část historické stavby, velmi rychle oslavovat,“ poznamenala Bulut.

Dále mimo jiné čtenářům předkládá komentáře, které na sociální síti nalezla. „Když hořela, modlil jsem se k Bohu a říkal jsem: ‚Spal ji ještě více, ó můj Bože proklej ji a znič ji.‘,“ zaznělo například v jednom z nich. „Pokud nerespektujete mé mešity, mou svatou knihu, mého Proroka, pak budete potrestáni horším způsobem,“ dodává další. „To je tak krásný pohled. Kéž by i jiná ikonická místa potkal stejný osud,“ píše se i dál. V dalším komentáři se pak hovoří i o tom, aby shořela celá Francie. A to proto, že jde o nepřátele islámu, nepřátele lidstva. „Kéž by katedrála shořela na popel. Pak může vypuknout bouře a může odnést pryč i popel, bude-li si to Bůh přát,“ píše se dál.

„Zatím neexistuje žádný důkaz, že by tento požár byl založen islámskými extremisty. Pokud se však člověk snaží pochopit teologickou základnu nenávisti, která je tak často zřetelná, je těžké se ptát, co by extremističtí muslimové udělali, kdyby měli dost síly,“ dodává novinářka.