Spalme kapitalismus, křičeli demonstranti na rypadle. Pak jim začala být zima, tak šli domů

To vedlo skupinku aktivistů k rezignaci, jelikož se jim po zprávě o odložení projednávání, na niž se odvolávali, přestalo chtít svou akci protahovat. „Ministerstvo se rozhodlo odložit jednání pro Chvaletice do poloviny listopadu, tak dlouho tu čekat nebudeme,“ říkají aktivisté na Twitteru.

To, že vylezli na velkorypadlo, pak ve videu rovněž vysvětlovali řešením klimatické krize: „Svou akcí jsme chtěli dodat odvahu lidem. Vláda a politici při řešení klimatické krize selhávají. Teď je to na nás všech.“

#Vršany After 60 hours we are finishing our diger ocupation and going Down. Burn capitalism not coal! pic.twitter.com/yky7rDVtRV