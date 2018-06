Španělská pobřežní hlídka zachránila 933 migrantů

Zdá se, že příliv migrantů do Evropy přes Středozemní moře jen tak neustane. Španělská pobřežní hlídka zachránila na moři 933 migrantů. Byla také nalezena těla čtyř zemřelých osob. Informuje o tom agentura Reuters.

Nový levicový premiér Španělska Pedro Sanchez otevřel cestu k pomoci migrantům přicházejícím z Afriky do Evropy. Už v roce 2017 se počet přicházejících uprchlíků do Španělska oproti předchozímu zdvojnásobil. Vzhledem k aktuálnímu chování španělského předsedy vlády Sancheze lze očekávat, že počet migrantů a uprchlíků přicházejících do Španělska dál poroste.

Do Španělska skutečně přicházejí jak ekonomičtí migranti, tak lidé ze zemí sužovaných válkou. Prozatím prý otázka migrace nehrála v nejvyšších patrech politiky takovou roli, ale s předpokládaným nárůstem běženců agentura Reuters nepochybuje o tom, že téma migrace získá na významu i politicky.

Pobřežní stráž na sociální síti také oznámila, že na malých člunech plujících mezi africkými břehy a britským Gibraltarem zachraňuje stovky lidí, kteří se pravidelně pokoušejí právě v těchto místech Středozemní moře překonat.

autor: mp