Spěchají do médií s očkovacím plánem, a přitom systém není připraven. Hejtman otevřeně popsal, jak to vypadá v terénu

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v úterý představil strategii očkování proti koronaviru SARS-CoV-2. Jak se na tuto strategii předloženou i premiérem dívají hejtmani, sdělil v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje. Řekl, že v krajích převažují obavy, že pro očkování nebude dost personálu. Jestli chce stát proočkovat populaci plošně, měl by podle Netolického finančně motivovat praktické lékaře, aby šli očkovat do krajských očkovacích center. „Opravdu se usmívám, jak se spěchá do médií představit očkovací plán, když celý systém není připraven,“ dodal kriticky směrem k vládě.

Hejtman Netolický se kriticky dívá na to, že premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) sice předali metodické pokyny a balíček materiálů hejtmanům včera při videokonferenci v poledne – s tím, že do pátku mohou posílat své připomínky... Ale přitom už o dvě hodiny později Blatný plány představil na tiskové konferenci a na připomínky nepočkal. „Mně přijde, že se asi nemůžou dočkat, až to představí veřejnosti. Vždyť má být představen až ten definitivní plán,“ řekl Netolický.

Jedním dechem dodal, že připomínek ze stran hejtmanů bude jistě hodně, především k provedení očkování. „Sešli jsme se ještě ten den večer a diskutovali o společných připomínkách, které budeme mít jako jednotlivé kraje i jako asociace krajů. Jedná se především o očkovací centra,“ přiblížil.

Doposud strategie pro očkování počítá se 17 centry, která podle jeho slov rozhodně nestačí. „V těchto centrech je propustnost 300 až 500 osob denně. Pokud se tu bavíme o proočkovanosti milionů lidí v těch prvních dvou skupinách, o kterých strategie hovoří, je jasné, že 17 očkovacích center nestačí. Bylo nám jasné, že nám z toho budou plynout úkoly, přestože nám je zatím nikdo nepředstavil,“ upozornil Netolický.

Poukázal na nedostatek vakcín a na nepřipravenost systému: „Já se opravdu usmívám, jak všichni rychle spěchají do médií představovat očkovací strategii, asi si myslí, že veřejnost z toho bude nadšená. Ale aby po fázi velkého očekávání nenastalo také velké zklamání a nervozita. Nemáme jednak očkovací dávky a není připravený celý systém,“ pozastavil se opakovaně hejtman Pardubického kraje.

Hejtmani podle něj připomínkují, že je třeba otestovat IT systém a mají obavy z velkého náporu osob a z nedostatku vakcín. „Hejtmani se shodují, že se nejdříve musí ‚osahat‘ IT systém. Bylo řečeno, že od 1. února se může přihlásit celá veřejnost. To budou miliony, máme obavy, že lidé pak budou čekat na svůj termín a ten může být v červnu, v červenci či v srpnu... Protože máme tak málo vakcín – to zdůrazňuji a podtrhuji! – že nejsme schopni naočkovat ani prioritní skupiny,“ zdůraznil Netolický.

A dodal, že premiér, který se setkání hejtmanů včera účastnil, jim sám řekl, že vakcíny nejsou. Že proto nemají zatím příliš připravovat velkokapacitní očkovací centra. „Zatím tedy není čím očkovat, to zatím veřejnost jaksi neslyšela. Ale bylo by dobré vnímat, že vakcín je málo. Uvědomují si to i představitelé vlády?“ pokračoval Netolický.

Hejtmani debatovali především na téma připravenosti v jednotlivých očkovacích centrech, ve chvíli, až bude dostatek očkovacích dávek. „Jednali jsme o tom, že centra vzniknou třeba na úrovni jednotlivých okresů, následně ve větší vlně vzniknou očkovací centra v obcích s rozšířenou působnosti. Jde o to, aby očkovací centra byla co nejvíce přístupná veřejnosti. A zároveň aby byla co nejvíce propustná, Bavili jsme se o počtech administrativních pracovníků, lékařů, sester atd.,“ přiblížil Netolický.

Problémem bude, že nebude mít kdo očkovat. „Naše nemocnice takový nápor, jaký se dá očekávat, nezvládnou. V Pardubickém kraji jsme měli dnes poradu se starosty, protože bude zapotřebí větší koordinace a spolupráce,“ upozornil Netolický.

Upozornil, jak by mohlo Ministerstvo zdravotnictví dostatek personálu na očkování zajistit. „Řešení je, ale bude velmi nepopulární. Myslím, že pokud chce stát plošně proočkovat co nejvíce obyvatel, tak by měl kontaktovat všechny praktické lékaře a ambulantní specialisty, nejprve je, a požádat je o spolupráci při očkování. A to tak, že je bude motivovat i finančně. To se zatím neděje,“ sdělil Netolický, že tohle musí udělat stát, nikoliv jednotlivé kraje. „My nikomu nemůžeme nařizovat jakoukoliv pracovní povinnost – to musí Ministerstvo zdravotnictví,“ připomněl.

Nebudou však tito praktičtí lékaři chybět naopak v ordinacích? „V minulosti bylo standardní, že se různé pohotovostí služby skládaly ze služeb praktických lékařů, kteří normálně vykonávali svou práci a šli na pohotovostní službu jednou měsíčně, to by stačilo. Jinak ta očkovací centra nejsme schopni zvládnout z nemocnic akutní péče,“ uvedl Netolický.

Musí zde kooperovat celý zdravotnický sektor. „Hlavní autoritu musí sehrát stát, Ministerstvo zdravotnictví a případně orgány hygieny. Spolupráce by měla být výrazně silnější. To jsme s hejtmany včera mimo jiné také identifikovali jako téma,“ podotkl hejtman.

Pokud by v každé obci s rozšířenou působností měla být očkovací centra, zvládly by to kraje zajistit svými silami a za své finance? „Musíme se snažit spolupracovat. Chceme ukázat, že něco dokážeme zorganizovat. Například Pardubický kraj půjde příkladem a přímo na krajském úřadě vznikne očkovací centrum pro Pardubice, případně pro spádovou oblast. Zapojíme i naše úředníky do administrativní stránky, aby to nebylo pouze na nemocnicích,“ dal za příklad Netolický.

„Diskutovali jsme na toto téma se starosty obcí a říkali jsme, že k 1. březnu chceme být všichni připraveni na masové očkování po organizační stránce, tedy mít vytipované prostory a zároveň zajištěné administrativní pracovníky, Bude se jen čekat na počty vakcín a musí se zvládnout stránka personální. To je to, o čem mluvíme. A myslím, že vláda si to už zčásti uvědomuje,“ uzavřel hejtman Netolický.

