Špidla se vrací. Chce být poslancem

V rozhovoru pro CNN Prima News expremiér Vladimír Špidla oznámil, že je připraven vrátit se do Sněmovny. Prý ho o to požádala jeho místní organizace sociální demokracie na Praze 5 a on je připraven celé straně poskytnout zkušenosti, které za dlouhá léta v politice nabyl. Zároveň má pocit, že teď má poslední šanci tyto zkušenosti uplatnit.

„Je mi prostě 70, čili to je ten okamžik, kdy v životě máte ještě tak poslední šanci aktivně využít všechno, co vám život přinesl. ... Pro mě je to teď poslední fáze politického zápasu, kdy si myslím, že mohu ještě něco přinést, ale obecně už je dost po sezóně,“ uvedl Špidla.

Expremiér je bytostně přesvědčen, že ČSSD na politickou scénu patří a nikdo ji nedokáže nahradit. Ani Andrej Babiš. „To je v principu velkokapitalista, že jo,“ zdůraznil Špidla. „Musí se jít, jak se říká, ke kořenům a kořeny ČSSD jsou v zápase o lepší život lidí,“ uvedl expremiér.

Poté pronesl pár slov na adresu prezidenta Miloše Zemana. Špidla ho vnímá jako velmi schopného politika, jakých v Česku moc není, který mistrně ovládá mocenské hry, ale jedním dechem dodává, že se dnes Zemanův vliv přeceňuje.

„Myslím, že opravdu přeceňujete jeho vliv. Je to politická osobnost, kterých mnoho nemáme. Formálně je ale už na konci politické kariéry, to ano, ale není deus ex machina a ten, kdo to všechno řídí. Politika je daleko komplexnější. Politika je historický proces. Jeden alžírský politik říkal, že proto je v principu neřiditelná,“ uvedl Špidla s tím, že ty největší plány Miloše Zemana skončily neúspěchem. Stačí se podívat na jeho snahy o sblížení s Ruskem a Čínou. Stejně nevesele to vypadá s kanálem Dunaj - Odra - Labe.

