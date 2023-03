Spor v ODS kvůli eurovolbám. Kdo ve SPOLU koho potřebuje? Co řekne členstvo, má pro vedení hodnotu toaletního papíru...

Kandidatura SPOLU v evropských volbách by byla Pyrrhovým vítězstvím, které by ODS oslabilo. Strana má vystupovat samostatně a prosazovat témata, která v české politice musí v rámci pětikoalice potlačovat, myslí si mnoho jejích členů. Europoslanec Alexandr Vondra připustil, že o celém projektu prý probíhá interní diskuse, on sám je ale prý rezervovaný.

Premiér Petr Fiala připustil, že do příštích eurovoleb, které se konají v květnu 2024, by ODS mohla kandidovat ve stejném uskupení, jako do Poslanecké sněmovny – totiž pod značkou SPOLU. Tento záměr se však nesetkal s příznivým přijetím mezi samotnými občanskými demokraty. Ať už jde o europoslance Alexandra Vondru a Jana Zahradila, regionální a komunální politiky nebo řadové členy, většina se shodne na tom, že kandidatura SPOLU i do Evropského parlamentu by byla chyba.

Silné osobnosti se nesnesou

Jan Zahradil, který patří mezi „držáky“ a v Evropském parlamentu reprezentuje občanské demokraty už skoro dvacet let, řekl, že „v Bruselu nás nespojuje vůbec nic“.

Jeho kolega Alexandr Vondra v telefonickém hovoru s ParlamentnímiiListy.cz nebyl na toto téma příliš sdílný. Evidentně se o tom nechtěl bavit: „Budeme o tom ještě diskutovat, ale já jsem k tomu také velmi rezervovaný. Máme o tom interní debatu, kterou ale v žádném případě nechci vést přes média. Nimrat se v tom teď nebudu.“

Redakce proto oslovila i několik dalších zdrojů z okolí ODS i přímo ze strany. Nechtěli však hovořit veřejně, proto jsme jejich jména anonymizovali.

Petr H. z Pardubického kraje, bývalý krajský zastupitel, se nám svěřil, že nápad na společnou kandidátku také nepovažuje za šťastný: „Je to jiný druh voleb, a to, že to vyšlo do Sněmovny a někde se to povedlo na komunální úrovni, ještě neznamená, že to vyjde i v europarlamentu. Navíc ti lidé, jak jsem je stihl některé poznat, jsou velmi silné osobnosti. Například Jan Zahradil a Tomáš Zdechovský – jak by se tihle dva mohli sejít na společné kandidátce nebo sedět ve stejné frakci? Nebo Luděk Niedermayer? Tohle jsou volby svého druhu, a podle mě by se měla držet ta stranická linie,“ míní náš zdroj z Pardubicka.

Problém jménem TOP 09

Jeho kolega z Mladé Boleslavi, městský zastupitel, sdílí podobný názor: „Přijde mi, že už jen tou společnou kandidaturou SPOLU do posledních sněmovních voleb ztratila ODS svou značku. A jen se to prohlubuje. Sice díky koalici jsme se dostali do vlády, ale bylo to na úkor vlastní samostatnosti. Na tom si ODS vždy zakládala a já zcela rozumím kolegům, kteří jsou tím znechuceni a stranu třeba opustili. Chápu, že pro mnohé pravověrné je spojení s TOP 09 zrada.“

Problémem je prý nejvíc právě strana, kterou vede Markéta Pekarová Adamová. „TOPka vadí mnohým, je to taková elegantnější verze Pirátů. S konzervativní stranou, kterou zakládal kníže, už to nemá skoro nic společného. Czernin to bohužel neudrží,“ říká náš zdroj z Mladé Boleslavi a dodává, že ODS se TOP 09 občas „zbytečně podřizuje“.

Na dotaz ParlamentníchListů.cz, zda lze určit, jestli nápad na společnou kandidátku SPOLU vzešel od Petra Fialy nebo spíš někoho z TOP 09 či od lidovců, se nám však nedostalo jasné odpovědi: „Tak podívejte se,“ naznačil mladoboleslavský politik, „nemusíte být kdovíjak chytrý, abyste posoudil, kdo koho potřebuje více. Tam hledejte iniciátora.“

Neouhlas? Hodnota toaletního papíru

Redakce ParlamentníchListů.cz měla možnost nahlédnout i do občanskodemokratického fóra na sociálních sítích. Téma případné společné kandidatury se tam také řešilo a názory byly velmi podobné těm, které jsme sami slyšeli.

„Jako SPOLU bychom porazili Babiše, ale samotnou ODS by to velmi poškodilo,“ myslí si jeden ze členů.

Jiní to pak nazývají Pyrrhovým vítězstvím nebo přímo blbostí…

Další občanský demokrat se pak podělil o zajímavou úvahu: „Máme v zásadě tři možnosti. Můžeme s tímto předsedovým nápadem tiše souhlasit, nebo to na bázi místních, oblastních a regionálních sdružení rázně odmítnout. A třetí možnost je využít metodu, kterou v roce 2021 provedli u STAN, tedy v rámci kampaně rozjet pobočnou kampaň a všem voličům doporučovat, aby kroužkovali pouze ODS kandidáty. Jako nejreálnější vidím právě tu třetí možnost.“

Jeho stranický kolega však v reakci poukazuje na to, že nesouhlas v rámci ODS je víceméně zbytečný: „Pokud jste si toho nevšiml, tak to, co na místních, oblastních či regionálních sdruženích v poslední době odmítáme, má na výkonné radě hodnotu toaletního papíru.“

„Kde jinde, než právě v europarlamentu vyplouvají na povrch názorové a ideové rozdíly mezi stranami SPOLU, které jsou v rámci národních a regionálních voleb (ne vždy úspěšně) dávány pod pokličku,“ napsal další z občanských demokrarů na interním fóru. „A nemyslím si, že je to špatně, v europarlamentu se řeší jiná témata, a právě tady by názory jednotlivých stran měly mít pevný ideový základ, podepřený například zařazením do daných frakcí. Projekt SPOLU, který v ČR má logiku a funguje, v EP nemůže a nebude fungovat.“

„Já nevím, jaký smysl mají tyhle debaty. Jejich východiskem je naprosto chybná premisa, že existuje nějaká ideová kontinuita mezi subjektem, jímž ODS v minulosti byla, a jímž je dnes. Neexistuje. Ti, kteří jsou pořád překvapeni současnými kroky, si nepřiznali, že jsou outsideři,“ napsal Martin Novotný, někdejší poslanec a primátor Olomouce.

ParlamentníListy.cz se ptaly ještě několika zdrojů, zda je v ODS možné, že by předseda pod tlakem členské základny změnil názor?

„To je podle mě vyloučeno. I proti SPOLU do voleb v roce 2021 zaznívalo hodně nesouhlasných komentářů, ale předseda měl nějaké analýzy, kde to vycházelo. A ono to opravdu vyšlo. Jenže je rozdíl vyhrát početně, a pak v tom uskupení vládnout. Myslím, že rozdíly mezi jednotlivými stranami jsou značné a v europarlamentu ještě více vyniknou. Nicméně,“ dodal na závěr ParlamentnímListům.cz zdroj, „hlavní otázkou je, zda by se po volbách rozdělili do různých frakcí, nebo by šli do jedné. V tom druhém případě si to nedovedu představit ani v nejdivočejším snu.“

