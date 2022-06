Staří, bez vzdělání. Lidi bez budoucnosti! Útok na Babišovy voliče. Pekarové „kůň“ v akci

reklama

Oproti minulému šetření si mírně polepšil i Andrej Babiš, pro kterého by hlasovalo 28,5 procenta dotázaných. Šéfovi hnutí ANO zřejmě připisuje plusové body i jeho kontaktní kampaň. I když sám prohlašuje, že jeho cestování karavanem za lidmi po České republice nemá nic společného s prezidentskou kandidaturou, kterou dosud oficiálně neoznámil. V závěsu za ním se pak s 19,5 procenta drží generál Petr Pavel, za ním pak nově Josef Středula.

Psali jsme: Babiš prezidentem? Jasně vede. Velký propadák nové hvězdy

Fotogalerie: - Beseda s Babišem

Radovan Vávra, kterého TOP 09 nominovala do dozorčí rady energetického gigantu ČEZ, však babišovskou voličskou základnu na svém twitteru na základě šetření agentury Median slušně potopil – prý jde „o lidi bez budoucnosti“. „Babiš má nejvyšší podporu mezi seniory a lidmi s nižším vzděláním. Ve věku nad 65 let jej podporuje 45,8 procenta dotázaných a 44 procent lidí se základním vzděláním, respektive 42,7 procenta absolventů středních škol bez maturity. Kandidát pro lidi bez budoucnosti,“ konstatoval.

Babiš má nejvyšší podporu mezi seniory a lidmi s nižším vzděláním. Ve věku nad 65 let jej podporuje 45,8 procenta dotázaných a 44 procent lidí se základním vzděláním, respektive 42,7 procenta absolventů středních škol bez maturity. Kandidát pro lidi bez budoucnosti. — Radovan Vávra (@BlanikZ) June 4, 2022

V diskusi pod jeho příspěvkem se však lidé důchodců zastávají, nelze jim prý takové hlasování vyčítat, jelikož se za Babišovy vlády měli dobře.

„Důchodci jsou bez budoucnosti, tak proč by na ni měli myslet? Od Babiše dostanou dárky hned a než za pár let zemřou, aspoň se budou mít chvíli líp, je to zcela legitimní postoj od nich,“ míní Marie Sedláčková.

Důchodci jsou bez budoucnosti, tak proč by na ni měli myslet? Od Babiše dostanou dárky hned a než za pár let zemřou, aspoň se budou mít chvíli líp, je to zcela legitimní postoj od nich. — Marie Sedlackova (@MarieS345) June 4, 2022

„Významné procento důchodců má děti a vnoučata,“ připomíná Andrej Nypl. „V nich by mohli aspoň přeneseně svou budoucnost vnímat a volit dle tohoto pocitu takové strany, které sice dárky nerozdávají, ale zase u nich existuje předpoklad, že jejich dětem/vnoučatům zajistí lepší životní perspektivu.“

Významné procento důchodců má děti a vnoučata. V nich by mohli aspoň přeneseně svou budoucnost vnímat a volit dle tohoto pocitu takové strany, které sice dárky nerozdávají, ale zase u nich existuje předpoklad, že jejich dětem/vnoučatům zajistí lepší životní perspektivu. — Andrej Nypl (@AndrejNypl) June 4, 2022

„Nakonec ve volebním studiu bude u jména Babiš víc než 50 %. A můžete se stavět na hlavu, urážet voliče od rána do večera, nepomůže to. Je jen s podivem, že takhle plácá člověk, jehož strana má 3 %. To je kdo? Vědci? Homosexuálové? Herci? Můj hlas Babiš nedostane, ale vy taky ne,“ vyjádřil značné znechucení z Vávrova postoje Viktor Janyška.

Nakonec ve volebnim studiu bude u jmena Babis vic nez 50 %. A muzete se stavet na hlavu, urazet volice od rana do vecera, nepomuze to. Je jen s podivem, ze takhle placa clovek, jehoz strana ma 3 %. To je kdo? Vedci? Homosexualove? Herci? Muj hlas Babis nedostane, ale vy taky ne. — Viktor Janyška ???? (@VJanyska) June 4, 2022

Podle některých Vávra svým tweetem dokazuje, že dosažené vzdělání nejde vždy ruku v ruce s inteligencí. „Moje babička klidně napsala ‚miš‘, a přesto byla moudřejší než vy. Všichni mí přátelé mají minimálně maturitu a všichni volí ANO! Abych byla stručná – jste buran,“ vzkázala diskutérka Dana Danuška.

Jak je vidět podle vašeho tweetu, tak dosažené vzdělání nejde ruku v ruce s inteligencí. Moje babička klidně napsala "miš" a přesto byla moudřejší než vy. Všichni mí přátelé mají minimálně maturitu a všichni volí ANO! Abych byla stručná - jste buran. ?? — Dana Danuška ???? (@K13Dana) June 4, 2022

Jak dále ukázal nejnovější průzkum agentury Median, generála Petra Pavla zamýšlejí volit lidé napříč věkovými kategoriemi. Nejsilnější základnu má mezi lidmi od 25 do 34 let. Z nich by ho volila asi třetina. Více hlasů může získat ve skupině podnikatelů. Nepatrně větší podporu v kandidatuře na prezidenta má u mužů než u žen.

Lidí, kteří plánují volební účast, ale nemají jasno v podpoře konkrétního kandidáta, od minulého dotazování ubylo. Vzhledem k této nejistotě se očekává, že preference jednotlivých kandidátů se mohou ještě výrazně měnit. Pro svého oblíbeného kandidáta prý bude s jistotou u voleb hlasovat 39 % respondentů.

Psali jsme: To je blamáž. Kalousek tvrdě odsoudil Fialovu vládu Prezidentské volby a pětikoalice: Koho nasadí, ten prohraje. Babiš rozhodne. Zaznělo na ČT „Si dělají p*del!“ Šlachta vyhmátl skandál kolem elektřiny Babiš nebude rád: ANO trpí za Švachulu. Ale také se ozývá...

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.