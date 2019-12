Staří budou živit mladé? Zapadlo. V ODS to bublá: „Jak za Nečase,“ udeřila známá tvář

Bývalý ministr průmyslu a obchodu za ODS Martin Kuba zkritizoval nový volební program své strany. Šlo hlavně o odpuštění daně pro pracující mladší 26 let. „Myslím si, že žádná společnost nemá připustit, aby se mladí zdraví pracující lidé, nepodíleli na jejím společném fungování. Vždyť je to šílená myšlenka,“ napsal. Navíc prý není jediný z ODS, kdo s tím nesouhlasí. „Může se stát, že řada firem se bude ‚přepisovat‘ na mladé, protože ti nebudou muset danit nic. Myslím, že je tu řada nedořešených otázek,“ upozornil na úskalí programu.

Hostem první hodiny Otázek Václava Moravce byl předseda vlády a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. A tentokrát se stalo něco ojedinělého. Babiš přistoupil na to, že v první adventní neděli proti sobě bude mít oponenta. A tak se spolu s Babišem ve studiu ČT objevil i předseda momentálně nejsilnější opoziční strany Petr Fiala (ODS).

Fiala poté konstatoval, že vláda nedělá nic pro mladé. „Budeme něco dělat pro generaci budoucnosti, pro kterou tato vláda nedělá nic. Proto přišli občanští demokraté s návrhem velké daňové úlevy pro mladé do 26 let. Vedle toho ODS přichází s plánem, jak mladým lidem jednorázově umožnit vycestovat do zahraničí. My se snažíme dosáhnout toho, aby se nebáli vykročit do života, založit si rodinu a aby měli slušnou penzi,“ pravil Fiala.

Babiš okamžitě přešel do protiútoku. „Tak když to budu interpretovat, tak to bude tak, že my staří budeme platit daně, aby je mladí platit nemuseli? Tak co to je za nápad? Ty daně, prosím vás, mě vychovali tak, že se máme postarat o rodiče. Ale ODS říká, že my staří budeme makat – a ti mladí že nebudou platit daně...“

Předseda strany Petr Fiala hájil tedy v Otázkách program, který zkritizoval před několika dny bývalý první místopředseda ODS Martin Kuba, který byl po rezignaci Petra Nečase úřadujícím předsedou. Martin Kuba navíc vykonával funkci ministra průmyslu a obchodu. Ten na Facebooku prozradil, že při představení nového programu místy trpěl. Že dříve za Nečase též občas trpěl, když se dělaly kroky, s kterými nesouhlasil, ale nechtěl narušovat stranickou jednotu. „Což bylo nakonec k ničemu a podle mě to byl i jeden z důvodů, proč se ODS dostala na samou hranici volitelnosti a bojovala o přežití,“ napsal.

Teď to prý cítil u řečí o zrušení zdanění mladistvých do 26 let stejně. „Mluvil jsem pak se spoustou kolegů, abych se ujistil, že si to nemyslím jen já, a zjistil jsem, že to ‚překvapilo‘ nejen mě. Takže na to řeknu svůj názor, stejně jako jsem ho říkal na ekonomickém týmu ODS. Považuji tenhle návrh, tak jak byl představen, za špatný a má-li být ODS liberálně konzervativní stranou s ekonomickou kompetenci, tak takový bod do programu samozřejmě nepatří,“ uvedl.

Načež zveřejnil důvody, proč s částí programu nesouhlasí. Kuba napsal o sobě, že je pravičák. „Myslím si, že žádná společnost nemá připustit, aby se mladí zdraví pracující lidé nepodíleli na jejím společném fungování. Vždyť je to šílená myšlenka. Těžko si představit, že by v nějaké pravěké tlupě připustili, že mladí muži a ženy nemusí pracovat a starat se o přežití všech,“ poznamenal.

„Nebo si představme dnešní obyčejnou českou rodinu, kde žijí rodiče s dospělými dětmi v jednom domě. A syn nebo dcera se až do 26 let naprosto nepodílejí na chodu domácnosti. I když už pracují a klidně i několik let a mají možná stejný nebo i větší příjem než rodiče. Přesto nemusí přispívat na nájem, na jídlo, prostě na nic. Jen využívat výhody společného bydlení a péči rodičů. Že jejich babička leží v nemocnici a je potřeba jí hradit nějakou péči? To přeci nemusí řešit. To se jich netýká. ‚Tím se netrapte, vždyť vy jste ještě malí.‘ Tohle všechno zařídí rodiče. To povede jen k tomu, že se až do 26 let lidé vnímají jako děti bez jakékoli odpovědnosti za život lidí kolem sebe. Nevidím v tom nic konzervativního ani nic pravicového,“ uvedl jiný příklad.

Navíc to považuje za nespravedlivé vůči starší generaci. „Mezinárodní měnový fond nedávno opět upozornil na stárnutí populace. ‚Na stovku Čechů v produktivním věku připadne v roce 2050 téměř šest desítek seniorů. Dnes je to o polovinu méně.‘ S tím se opět otevírá debata o prodloužení doby odchodu do penze, o tom, že starší lidé budou muset pracovat déle. Takže ti, kteří platili daně od začátku svého produktivního života, často od svých 18 let, se ve svých 60 letech let dozví, že musí pracovat déle, protože populace stárne. A do toho jim z ODS řekneme, že mladí daně platit nemusí. Úplně nevím, jak jim vysvětlit, že mladý muž, který začne pracovat ve 20 letech, bude mít 6 let daňové prázdniny a nemusí se starat o to, jak společnost kolem něj funguje a přispívat na její chod. Zatímco oni platili daně celý život a teď si ‚střihnou‘ ještě pár let práce navíc,“ poznamenal.

Navíc i věcně má být návrh naprosto nedotažený. Někdo totiž prý začne pracovat ve 20 letech, bude mít 6 let daňových prázdnin, a někdo skončí studia v 25 letech, takže bude mít prý pouze rok daňových prázdnin. Kuba informuje, že se vychází z konceptu použitého v Polsku; ti však dle Kuby tím zákonem chtějí zabránit odchodu mladých ze země, kdy se navíc ta úleva v Polsku vztahuje pouze na zaměstnance, čímž znevýhodňuje mladé lidi a motivuje je nechat se zaměstnat.

„Pokud by se ale u nás týkal i podnikatelů, může se stát, že řada firem se bude ‚přepisovat‘ na mladé, protože ti nebudou muset danit nic. Myslím, že je tu řada nedořešených otázek na to, abychom to představovali jako jedno z hlavních hesel kampaně,“ upozornil Kuba na úskalí v návrhu zákona ukrytá.

„Chceme-li hledat nějakou formu takové podpory, měla by být rozhodně vázaná na určitou dobu po studiu a omezena věkem, aby ji ‚věční studenti‘ nečerpali třeba ještě po třicítce. Mohla by pomáhat v tom, aby si mladí lidé mohli snáze pořídit své první bydlení. Hlavně ale usilujme o opravdu štíhlý efektivní stát, který zbytečně neprožírá miliardy z daní. Stát, který chrání svobodu jedince a vytváří co nejlepší podmínky pro život produktivní generace. Ať ti, kteří se starat mohou, mají co nejlepší podmínky na to starat se o ty, kteří ještě anebo už nemohou. Ať se svobodná produktivní generace může starat o budoucnost svých dětí a stáří svých rodičů. To by podle mě měla chtít moderní pravice. A já JSEM pravičák,“ zakončil Kuba svůj status.

