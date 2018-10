Starostové už vyhlížejí evropské volby. Chtějí se sešikovat s lidovci a TOP 09 do jedné kandidátky

Společný postup stran, které spolu fungují ve stejné frakci Evropského parlamentu, je podle Gazdíka podmínkou pro dosažení velkého úspěchu. „V době, kdy mnoho stran zpochybňuje roli Evropské unie, je tato výzva o to důležitější,“ uvedl Gazdík. Kandidátku by podle něj měla vést nadstranická osobnost.

Pospíšil uvedl, že větší spolupráce se STAN a dalšími středopravicovými stranami si dal jako jeden z hlavních cílů při nástupu do čela TOP 09. „Praha byla prvním krokem. Výsledek ukázal, že to má smysl. Volby do Evropského parlamentu považuji za další logický krok. Budu o to usilovat,“ napsal na Twitteru. TOP 09, STAN, KDU-ČSL a další subjekty kandidovaly v hlavním městě v komunálních volbách jako Spojené síly pro Prahu. Se ziskem 16,29 procenta hlasů skončila jejich koalice čtvrtá.

Bělobrádek ČTK napsal, že jeho strana bude o myšlence určitě jednat. „Záleží na podmínkách a personáliích,“ uvedl.

Své stanovisko pak na Twitter napsal také Miroslav Kalousek, expředseda TOP 09 a současný předseda poslaneckého klubu topky. „Rozumný postoj. Pro nás i pro EU. Naši europoslanci spolupracují v jedné frakci Evropského parlamentu (ELS) a nemá žádnou logiku kandidovat do ní na dvou až třech národních kandidátkách. Logiku má jedna konzervativní proevropská kandidátka,“ poznamenal.