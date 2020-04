Stejně by umřeli, píše doktor Macek. A šokuje: Cikáni, černoši, Slované. Fakta o viru

Politický komentátor Miroslav Macek se na svém webu viditelny-macek.cz opět vyjádřil k aktuální pandemii koronaviru. Má totiž za to, že pandemii lze zvládnout i bez restriktivních opatření. A zkonstatoval, že koronavirus je vybíravý, co se týče ras.

reklama

„Také máte dojem, že koronavirus je velmi vybíravý, pokud se týká ras? Zdá se, že Slovany silně pomíjí a Cikány zcela. Studie, která by se na to zaměřila, by byla velice zajímavá. Stejně tak studie, kolik se v USA nakazí bělochů (a jaké rasy), černochů a indiánů,“ poznamenal ke koronaviru Macek ve středu.

Anketa Chcete, aby byl Andrej Babiš předsedou vlády i po volbách v roce 2021? Ano 88% Ne 12% hlasovalo: 287 lidí

„Zdá se, že situace s epidemií covid-19 se u nás dramaticky zlepšila, neboť vláda rozhodla, že běžci a cyklisté na odlehlých místech nemusejí nosit roušky. Samozřejmě, že žertuji. Vláda je prostě směsice diletantů a fachidiotů a s každým novým ‚vylepšením‘ to jen a jen potvrzuje,“ dodal.

Macek v minulosti poskytl poněkud netradiční pohled na současnou situaci pomocí statistiky. Tehdy uvedl, že se dá předpokládat, že počet nakažených a zemřelých ještě silně naroste. „Z toho ovšem logicky vyplývá, že po skončení epidemie denní průměr zemřelých poklesne, neboť část zemřelých zemře prostě dřív, než by zemřela bez vlivu epidemie, nikoliv navíc. Z těchto zemřelých by přitom nemalá část vlivem jiných chorob spíše přežívala, než žila, udržována (někdy dlouhou dobu) při životě agresivní, nikoliv paliativní medicínou. Pokud se nezaujatě podíváte kolem sebe a k tomu zavzpomínáte, jistě mi dáte za pravdu, že znáte spoustu lidí, kterým by časnější smrt ušetřila následnou dlouhou dobu trápení. Těch lidí, kterým jsem namísto žití-nežití přál co nejrychlejší smrt, jsem poznal za život desítky a desítky a vy jistě též, jen si to přiznejte! Na přírodní eutanazii prostě většina z nás není zvyklá, neboť se s ní nikdy v životě nesetkala, a stejně jako se domnívá, že poručíme větru, dešti, je přesvědčena, že poručíme přírodě a smrti i v tomto případě,“ zkonstatoval Macek.

Doktor Macek má také za to, že pandemii koronaviru lze zvládnout i bez restriktivních opatření. Pravděpodobně by došlo k tomu, že jedno procento obyvatel České republiky by zemřelo. Populace by z 10, 6 milionu klesla na 10,5 milionu. Zemřeli by nejstarší občané, nebo lidé, kteří mají vedle koronaviru celou řadu dalších zdravotních obtíží.

Většina populace by však podle názoru doktora Macka přečkala pandemii bez větší úhony a život by šel dál.

Zároveň by to však znamenalo, že by v dalších letech zemřelo méně lidí, protože by byli zdravější. Tak to podle Macka v přírodě chodí. Znamenalo by to úlevu i pro naše zdravotnictví.

„Vzhledem k tomu, že jsme však pseudohumánní společnost svým myšlením a jednáním již zcela odtržená od přírody, nic z toho, obávám se, nenastane a z marasmu, který si sami způsobíme, se budeme vyhrabávat léta a léta za celkově mnohem většího trápení,“ varoval Macek ve své páteční glose.

V závěru dodal, že teď si možná řada čtenářů klepe na čelo, ale za pár týdnů si na tento jeho text ještě vzpomenou.

Psali jsme: Nebojíte se, že umřete? Babiš promluvil. A co nám ukradli... Vláda má dnes v plánu jednání ke koronaviru odložené ze středy Doplňovací senátní volby na Teplicku budou nejpozději v červnu Blažek (ODS): Ta dnešní krize se nedá řešit zákony, to je hluboký omyl

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.