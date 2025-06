Stížnosti z Ukrajiny na Středoevropany: Narušování solidarity. Co bude po českých volbách?

Anketa Měl Izrael právo udeřit na Írán? Měl 20% Neměl 76% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 6894 lidí Podle agentury Reuters také zdůraznil, že kupříkladu německé rakety dlouhého doletu Taurus, pokud by je Němci předali Ukrajincům, celkovou situaci na bojišti nezmění. Přesto Němce varoval, že tyto rakety, po nichž Ukrajinci dlouho volají, nemají bránící se zemi dodávat.

Na otázku, zda je ochoten hovořit s Merzem, Putin, který hovoří plynně německy, neboť sloužil jako agent KGB v tehdejším východním Německu, řekl, že je na vedení rozhovorů připraven.

„Pokud si spolkový kancléř chce zavolat a promluvit si, už jsem to mnohokrát řekl – žádné kontakty neodmítáme. A jsme tomu vždy otevřeni,“ řekl Putin. Jedním dechem však dodal, že Německo nepovažuje za neutrálního prostředníka, pokud jde o válku na Ukrajině, vzhledem k přítomnosti německých tanků na bojišti.

„Spolkovou republiku, stejně jako mnoho dalších evropských zemí, nepovažujeme za neutrální stát, ale za stranu podporující Ukrajinu,“ řekl Putin.

Ukrajinský veterán vystupující ve veřejném prostoru pod jménem Constantine, který podle svých slov brání zemi před Ruskem od roku 2014, dává v této souvislosti najevo, že se velmi zlobí na 47. prezidenta USA Donalda Trumpa.

„V čem spočívá americká síla, pokud jde o válku mezi Ruskem a Ukrajinou? V tom, že tlačí na Ukrajinu, aby se vzdala všeho, aby uklidnila Rusko? Trumpův postoj k Ukrajině je definicí slabosti,“ vypálil nekompromisně na sociální síti X.

What is American strength in regards of russia-Ukraine war? pressuring Ukraine to give up everything to appease russia? Trump stance on Ukraine is a definition of weakness.



Strength would be arming Ukraine to fight russia back, but President Trump's position is very different. https://t.co/8g193DCZhD