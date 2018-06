Středula hrozí Babišovi velkými protesty. Nechce prý zvyšovat platy, dokonce s odbory ani nedebatuje

Předseda ČMKOS Josef Středula tlačí na to, aby v příštím roce vzrostly platy všem státním zaměstnancům plošně o deset procent. A nejen to. Pro učitele odbory požadují dokonce 15 procent. Středula je přesvědčen, že je česká ekonomika natolik silná, že si to může dovolit. Server Týden.cz k tomu dodává, že vláda v čele s Andrejem Babišem plošné zvyšování platů odmítá. Babiš je prý natolik neústupný, že o tom odmítá s odbory byť jen debatovat. Odbory na oplátku nevylučují, že spustí protestní akce. „Pan premiér nebyl aktivní, nevyjednával a nebyl ochotný se s námi vůbec sejít,“ postěžoval si Středula.

Ekonomice se podle jeho názoru relativně daří, a přesto jsou i ve státní správě lidé, kteří berou plat jen 15 tisíc korun, což je podle odborářského bosse jen kousek nad minimální mzdou. Sluší se připomenout, že ta dnes lehce přesahuje 12 tisíc korun. Státní zaměstnanci by si podle Středuly zasloužili vyšší plat a Babiš by jim ho prý mohl poměrně rychle dopřát. Stačilo by, kdyby zrušil nejnižší platovou třídu a státní zaměstnance, kteří se v ní nacházejí, přeřadil do vyšších tříd.

Středula je prý připraven s Babišem jednat, jenže to by napřed pan Babiš musel svolit, že si k tomu jednacímu stolu vůbec sedne.

