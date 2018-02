Studijní fond senátora Ivo Valenty pomohl již pěti desítkám studentů!

„Na účtu Studijního fondu se shromažďují veškeré příjmy, plynoucí z výkonu mých politických funkcí. K senátorskému platu tak přibyly také prostředky, získané v rámci mé pozice krajského zastupitele. Jsem navíc velmi rád, že se stejnou cestou, jako já, rozhodl od července letošního roku jít také docent František Čuba. I jeho senátorský plat včetně náhrad každý měsíc navyšuje objem prostředků, určených studentům,“ uvedl zřizovatel fondu, senátor Ivo Valenta.

Studijní fond podpořil již přibližně 50 studentů, mezi které již rozdělil částku ve výši 3,5 milionu korun. Z toho téměř 750 tisíc korun tvoří prostředky, zaslané na účet fondu docentem Čubou.

Mezi univerzitami, na nichž studenti získávají znalosti, jsou například známý americký Harvard, University of Warwick v Anglii, špičková francouzská univerzita na politické vědy Institut d'etudes politiques de Paris, University of Calgary v Kanadě, School of Visual Arts v New Yorku, Stockholm University ve Švédsku, Chinese University of Hong Kong, University of Texas a mnoho dalších.

„Velmi si vážím toho, že jsem mohl získat podporu studijního fondu, protože studium v zahraničí je velice nákladné. I díky této pomoci jsem nasbíral opravdu cenné zkušenosti a znalosti, které bych později velmi rád zúročil v našem regionu,“ uvedl Antonín Štěrba, student oboru Mezinárodní ekonomické vztahy, který si pro svůj zahraniční studijní pobyt zvolil světoznámou univerzitu Harvard.

Mezi podpořenými studenty je také Jan Dohnal z Hluku, který se rozhodl pro studium na prestižní americké University of Michigan Law School: „V zahraniční jsem strávil jeden akademický rok, jednalo se o roční postgraduální studium – program Master of Laws se zaměřením na právo obchodních korporací. Studium mi pomohlo v mnoha ohledech. Kromě nabytých znalostí a jazykové vybavenosti jsou tu i další aspekty – například kulturní povědomí, samostatnost, schopnost řešit složité situace a podobně,“ uvedl student.

Svou zkušenost přidala i studentka Romana Uhříčková: „Studijní fond mi de facto pokryl veškeré náklady na zahraniční studium - včetně letenek a nájmu, který byl v New Yorku dost vysoký. Rozhodla jsem se pro studium umělecké školy, oboru grafický design, který studuji také na vysoké škole v Praze. Studia tedy na sebe navazovala. Studijní fond je opravdu velmi příjemná šance, jak získat zkušenosti.“

Cílem Studijního fondu je umožnit studentům získat zahraniční zkušenosti, ale také jazykové znalosti a především odbornost, kterou by následně mohli zúročit ve Zlínském kraji.

„Zahraniční stáže a studia umožní lidem z našeho regionu poznat svět, nasbírat zkušenosti a s nimi se vrátit zpět do Zlínského kraje, kde budou vítanými posilami místních firem, případně sami tito studenti založí úspěšné firmy a dají dobře placenou práci místním lidem,“ uvedl již dříve senátor a zřizovatel fondu, Ivo Valenta.

O úspěšných žadatelích rozhoduje speciální komise. V ní zasedají sami studenti a učitelé z regionálních škol, kteří vyhodnocují jednotlivé žádosti. Předsedou komise je pak emeritní děkan, prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.

Studijní fond bude pokračovat i v roce 2018, a to hned dvěma koly. Uzávěrka prvního z nich proběhne v termínu 31.5.2018, druhého pak 30.10.2018.

autor: Barbora Richterová