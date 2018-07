Studovala ve Frankfurtu a Londýně, byla expertkou na eurofondy. Seznamte se s novou ministryní práce

Nastupkyní ministra práce a sociálních věcí Petra Krčála (ČSSD), který podal demisi, by podle předsedy sociální demokracie Jana Hamáčka měla být dosavadní šéfka odboru rodinné politiky Ministerstva práce Jana Maláčová. O té členové ČSSD hovoří jako o vzdělané kandidátce, které nechybějí zkušenosti z oboru, což podle svých slov oceňuje i předseda vlády Andrej Babiš. Zde jsou podrobné informace z jejího dosavadního profesního života, zveřejněné serverem Info.cz.

Sedmatřicetiletá Maláčová aktuálně vykonává pracovní pozici ředitelky odboru rodinné politiky a politiky stárnutí na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Vystudovala magisterský obor politologie na Univerzitě Johanna Wolfganga Goetha ve Frankfurtu nad Mohanem a magisterský obor politická ekonomie Evropy na Londýnské ekonomické škole.

Zároveň je také členkou politické strany ČSSD. V letech 2016 až 2017 byla Maláčová členkou správní rady Česko-německého fondu budoucnosti (podle internetového obchodního rejstříku v radě stále figuruje). Absolvovala také mezinárodní zkoušky z angličtiny CAE a TOEFL.

Co se týká její kariérní cesty, před jedenácti lety nastoupila do funkce analytičky fondů EU na Ministerstvu pro místní rozvoj, kde působila ještě další čtyři roky. Od roku 2012 pak její kariérní kroky vedly na místo zástupkyně při Evropském parlamentu v Kanceláři Senátu České republiky, kde strávila další dvě léta. Jako vedoucí oddělení institucionální komunikace EU na Úřadu vlády pak působila od roku 2014 do léta 2015.

Výběr nástupce premiér Babiš chtěl ponechat na sociální demokracii. V případě Jany Maláčové (ČSSD), kterou mu navrhuje šéf ČSSD Jan Hamáček, označil za pozitivní její studium v zahraničí, uvedla ČTK. „Výběr nástupce nechám na ČSSD. Pokud na MPSV přijde paní Maláčová, její studium v zahraničí bude určitě ve vládě plus,“ řekl premiér, který její nominaci hodnotí jako dobrou a bude se snažit co nejdříve dosáhnout jmenování.

S Maláčovou se prý Babiš setkal již, když s ní chtěl probrat koncepci rodinné politiky. „Strávil jsem s ní asi hodinu a měl jsem z ní dobrý pocit,“ dodal.

