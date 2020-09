Švédsko: Korona? Výrazný pokles. Zavírat a zakazovat je jako kladivo na mouchu, říká ,,Prymula" Tegnell

Švédsko jako jediná země Evropské unie během koronavirové krize nezavíralo své podniky či školy. The Financial Times zveřejnili rozhovor se strůjcem této švédské strategie – s epidemiologem Andersenem Tegnellem. „Ve srovnání s koncem června má nyní Švédsko o 90 procent méně denních přírůstků a má poprvé po pěti měsících nižší hodnoty jak Norsko či Dánsko,“ pronesl odborník. Ve Švédsku denní přírůstky stále klesají, zatímco zbytek Evropy zastihla druhá vlna. „Je to jako použití kladiva k zabití mouchy,“ myslí si o tvrdých restrikcích, které aplikoval celý svět.

Na stránkách The Financial Times vyšel rozsáhlý rozhovor se švédským státním epidemiologem Úřadu pro veřejné zdraví Andersem Tegnellem. Přístup Švédska k pandemii koronaviru je veskrze unikátní. Jako jediný členský stát Evropské unie neuzavřel ekonomiku či školy. Ústřední roli ve švédském přístupu pak měl hrát právě tento epidemiolog, který ještě na počátku roku nebyl příliš známý. Jeho podpora je v zemi veliká. „Existují příběhy lidí, kteří mají jeho obličej vytetovaný na těle,“ bylo dokonce uvedeno v rozhovoru. Popularity se mu podařilo dosáhnout i mezinárodně, když ho část americké a britské pravice označovala jako bojovníka za svobodu.

Celý rozhovor ZDE:

Prý však existuje část lidí, jak ve Švédsku, tak na mezinárodním poli, pro které je velmi problematickou figurou. Například politická strana Švédští demokraté ho vyzývala k rezignaci kvůli úmrtí tisíců důchodců v pečovatelských domech. Co se týče mezinárodní kritiky, tak Švédsko bylo deníkem The New York Times označeno za vyvrhelský stát či pro svět odstrašující případ. Tento skandinávský stát měl totiž pátý největší počet úmrtí v přepočtu na obyvatele. Dle The Financial Times to bylo desetkrát více případů než v sousedním Norsku či Finsku.

„Na začátku jsme hodně hovořili o udržitelnosti a já si myslím, že toho se nám podařilo dosáhnout. Také je třeba odolat rychlým řešením, uvědomit si, že to nebude snadné, nebude to krátkodobý problém, nebude to opraveno jedním druhem opatření. Vidíme nemoc, se kterou se budeme muset dlouhodobě potýkat, a potřebujeme k tomu vybudovat systémy,“ prohlásil Tegnell.

Dále se v rozhovoru psalo, že zatímco ve většině evropských států došlo k rapidnímu nárůstu nových případů koronaviru, které mnohdy překonávají doposud zaznamenané nejvyšší denní přírůstky, tak Švédsku se prozatím druhá vlna nákazy vyhnula. „Ve srovnání s koncem června má nyní Švédsko v přepočtu na jednoho obyvatele o 90 procent méně denních přírůstků a má poprvé po pěti měsících nižší hodnoty jak Norsko či Dánsko,“ psalo se v rozhovoru. Sám Tegnell prý již na jaře tvrdil, že až na podzim bude očividné, která země byla jak moc úspěšná.

Počet denních nárůstků covid 19. Zdroj: worldmeters.info

Z grafu lze vidět, že denní počet nárůstků ve Švédsku klesá a je na minimálních hodnotách. Vývoj v celé Evropské unii je však opačný. Počet nově prokázaných případů v Evropské unii jako celku, včetně Spojeného království, roste a často jsou současné hodnoty vyšší, než ty z března či dubna.

Počet denních nárůstků v Evropské unii/Evropském hospodářském prostoru včetně Velké Británie. Zdroj: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí

Tegnell uznal, že jeho země se skutečně potýká s nízkou úrovní šíření nemoci. „Co se týče jiných zemí, tak si myslím, že to bude kritičtější. Je pravděpodobné, že budou vůči tomuto druhu vrcholů v grafu zranitelnější. Tyto věci budou s největší pravděpodobností větší, pokud nemáte úroveň imunity, která by to mohla nějak zabrzdit,“ myslí si švédský epidemiolog.

Švédský přístup ke korona krizi je ojedinělý i svým řízením. Rozhodnutí totiž nevydávali politici, ale právě Úřad pro veřejné zdraví. Švédská ústava dala této instituci rozsáhlé pravomoci. Někteří kritici švédského přístupu si myslí, že řízení opatření podléhá právě Tegnellemu, který je hlavním epidemiologem tohoto úřadu. Jednodušší by dle lékaře bylo jít s proudem a aplikovat restriktivní opatření, ale není ve svém názoru opuštěný, prý má podporu 500 zaměstnanců Ústavu pro veřejné zdraví, stejně tak ho údajně podporuje vláda či švédská veřejnost.

Andersen Tegnell tedy nepatří k podporovatelům uzavření země. „Je to jako použití kladiva k zabití mouchy,“ myslí si. Jeho pokusem bylo vytvořit strategii, která by mohla vydržet celé roky, zatímco ve zbytku Evropy prý dochází k neustálým změnám. „Nevidíme jako životaschopné mít tento druh drastického zavírání, otevírání a zavírání. Školy nemůžete otevírat a zavírat. To bude katastrofa. A pravděpodobně nebudete moci příliš často otevírat a zavírat restaurace a podobné podniky. Jednou nebo dvakrát ano, ale pak se lidé velmi unaví a podniky budou pravděpodobně trpět více, než kdybyste je úplně zavřeli,“ pověděl Tegnell.

Počet nově hlášených případů na sto tisíc obyvatel za 14 dní během 35. až 36. týdne. Zdroj: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí

Z mapy, která zachycuje počet nově hlášených případů v posledních čtrnácti dnech, je vidět, že Švédsko má velkou část svého území pokryto žlutou barvou, která zachycuje méně než dvacet případů na sto tisíc obyvatel či zde jsou regiony, kde nebyl hlášen žádný nový případ. Oproti tomu zbytek Evropy je označen tmavšími barvami. Čím tmavší barva, tím více přírůstků.

Zatímco ve většině světa se školy zavíraly a přecházelo se na domácí výuku, tak ve Švédsku žáci a studenti do školy stále chodili. To je dle Tegnella velmi důležité. Školy jsou dle něj nejdůležitější část pro zdraví mladého člověka. „Pokud ve škole uspějete, bude váš život dobrý. Pokud neuspějete, váš život bude mnohem horší. Budete žít kratší dobu. Budete chudší. Na to je samozřejmě třeba myslet, když se začalo mluvit o zavírání škol,“ pronesl.

Co se týče zavádění roušek, tak to je dle něj spíše symbol, než nějaké reálné opatření. „Roušky jsou jednoduché řešení a já jsem hluboce podezíravý k jednoduchým řešením komplexních problémů,“ myslí si. „Musíte věřit v dlouhodobé účinky toho, co děláte, a nezačít o nich pochybovat příliš brzy,“ dodal. On sám prý téměř žádné pochybnosti nemá.

