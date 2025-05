„Pionýr Fiala.“ Schillerová se vysmála projevu premiéra

Odstartovala ostrá fáze předvolební kampaně a moderátorka se hned Skopečka zeptala: „Buď vy, nebo přijde katastrofa, to lidem říkáte?“ ptala se moderátorka.

A Skopeček hned odpověděl, že něco takového hrozí, protože uskupení Stačilo! i hnutí SPD Tomia Okamury chtějí jít do potenciální budoucí vlády ANO, a přitom nejsou schopni říct, jak zajistí naši bezpečnost. „To je věc, která je strašidelná, protože tady jde o směřování České republiky, o to, jak bude zajištěna naše bezpečnost,“ upozornil Skopeček s tím, že on vidí bezpečnostní kotvu Česka v NATO. A Stačilo! mluví o odchodu z NATO, ani Okamura není z pohledu Skopečka schopen odpovědět, zda by chtěl v alianci zůstat

Alena Schillerová oznámila, že hnutí ANO odstartuje ostrou část volební kampaně až 4. září. „Budou prázdniny, budou dovolené, lidé budou mít spoustu jiných starostí a potom přijdeme my a uděláme tu tečku. Řekneme, co chceme prosadit,“ uvedla Schillerová.

„A já jestli mohu, když jsem viděla zahájení kampaně Spolu, které jsem pečlivě sledovala, tak to bylo dvacet minut strašení. Dvacet minut šíření strachu. A já si myslím, že toto dělá jen slabý lídr,“ poslala vzkaz Fialovi. Občany podle ní zajímá, jak budou politici řešit ekonomickou situaci v zemi a tyto recepty koalice Spolu podle Schillerové nepředstavila.

Místopředsedkyně ANO zdůraznila, že to, co hnutí ANO slíbí, to také v nadcházejícím volebním období splní. Pokud jim k tomu voliči dají mandát, čemuž teď průzkumy nasvědčují. Terezie Tománková položila na stůl průzkum, který v tuto chvíli hnutí ANO přiřkl přes 32 procent. „Ale je příliš dlouho do voleb,“ uvedla ve vysílání.

Pokud jde o EU, i tady má Schillerová názor.

„My jsme přesvědčeni, že EU se musí změnit, ale nechceme z ní vystoupit. Neprosazujeme ani referendum,“ zdůraznila Schillerová.

Zdůraznila také, že hnutí ANO, ani když bylo ve vládě, neudělalo nic, co by naznačovalo, že není prozápadní strana.

Skopeček okamžitě poznamenal, že pokud povládne hnutí ANO s koaličními partnery z SPD a ze Stačilo!, dá se představit si, kam Českou republiku dovedou. Ale tato vláda podle Skopečka předvedla, že je ochotna udělat potřebné, byť nepopulární kroky, jako je změna parametrů důchodového systému, řešení migrační krize z Ukrajiny a další věci. „Ukažte mi, jaké strukturální kroky udělala vláda Andreje Babiše? Oni měli ekonomicky dobré počasí a neudělali nic. A to válka na Ukrajině ještě nebyla,“ šil do Schillerové Skopeček.

„Když já jsem sledovala premiéra Fialu, tak mi to připadalo jako projev: buďte bdělí, buďte ostražití. Ještě mi tam chyběly pionýrské šátky a pěticípá hvězda,“ uhodila Schillerová znovu na premiéra a na koalici Spolu.

„Já bych vám musela připomenout, co všechno jste slíbili a nesplnili,“ ohradila se Schillerová.

Skopeček se chvíli věnoval hnutí STAN a faktu, že chce po svém víkendovém sjezdu prosazovat eutanazii. „To já si v České republice vůbec nedovedu představit,“ kroutil hlavou Skopeček. Rozhodně by se prý stavěl i proti přijetí eura v Česku a proti dalším nápadům STAN. „Nesouhlasíme s nimi a je na nás, abychom v rámci té kampaně předvedli energii a v následném vyjednávání byli tím silnějším subjektem, který bude určovat témata,“ zdůraznil Skopeček.

„Piráti, to jsou pro mě neomarxisté a vy jste s nimi vstupovali do kolice. Proto jste se také nikam neposunuli,“ vmetla Schillerová Skopečkovi.

„Ale vy jste musela jít vyjednávat na ÚV KSČM o rozpočtu a sebrali jste obraně deset miliard, abyste jim vyhověli,“ rozčiloval se Skopeček.

„Já jsem tam byla jen jednat o rozpočtu, vy jste s Piráty šli do koalice,“ bránila se Schillerová.

Řeč přišla i na mladé voliče. Alena Schillerová potvrdila, že si na brněnském Majálesu nechala vytetovat lva. „A jsem na něj hrdá,“ zdůraznila.

Od tetování přešla Terezie Tománková k sestavování rozpočtu. Skopeček zdůraznil, že by si uměl představit rychlejší snižování schodku, ale zdůraznil, že to, co si vláda v předchozích třech letech v rozpočtu napsala, to pak také dodržela.

Schillerová zdůraznila, že to vidí jinak.

„To my vlastně nevíme, jaké je reálné hospodaření tohoto státu,“ vypálila Schillerová.

„Ne, ne, ne,“ ohradil se ihned Skopeček.

„Nechte mě domluvit, já jsem vám taky neskákala do řeči a neříkala: ne, ne, ne,“ ohradila se Schillerová.

Skopeček trval na tom, že vláda Petra Fialy konsoliduje veřejné finance. „Doufám, že povládneme dál, ale pokud budeme předávat po volbách tuto zemi, tak ji předáme v lepším stavu, než jsme ji dostali,“ zdůraznil Skopeček.

Divákům poté připomínal, že Schillerová jako ministryně finanční rozpouštěla privatizační fond, čímž si vylepšovala situaci v rozpočtu.

Schillerová kontrovala, že vláda Andreje Babiše hospodařila mnohem zodpovědněji. „Vy nemáte peníze, vy máte vybrakovanou státní pokladnu a hrajete to do voleb,“ vmetla Skopečkovi.

Skopeček sliboval, že koalice Spolu v dalším volebním období nepřijde s žádnou revoluční daňovou změnou. Za dlouhodobě vysoké označil vedlejší náklady práce, kam spadá i sociální a zdravotní pojištění. Tady Skopeček vidí cestu k určitému snížení. „Ale obávám se, že by na tom musela být široká politická shoda, jak ještě změnit důchodový systém,“ nechal se slyšet Skopeček.

Terezie Tománková otevřela ještě jedno téma. Nebyla podepsána smlouva na dostavbu Dukovan. Korejci odletěli s prázdnou. „Ale co měla vláda dělat jinak? Vypsala tendr a vybrala nejlevnějšího dodavatele. Těmi prostě jsou Korejci,“ zdůraznil Skopeček s tím, že soutěž posvětil i Úřad na ochranu hospodářské soutěže.

Jenže pak do toho zasáhl soud a Francouzi rozjeli diplomatickou válku. Podle Skopečka je potřeba této válce čelit. „Oni hlavně nechtěli, aby se na evropském trhu etabloval jiný dodavatel, než je francouzská EDF,“ upozornil Skopeček s tím, že tomu se musí Česká republika postavit a pokud považuje korejskou nabídku za nejlepší, má o ni usilovat.

Schillerová upozorňovala, že zvát Jihokorejce do Česka mělo smysl, až bude jasno, že se celý projekt rozeběhne. „Já mám prostě pocit, že vláda Petra Fialy naštvala úplně všechny. Francouzi jsou naštvaní, že nebyli vybráni, Jihokorejci jsou naštvaní, že se stali předmětem předvolebního boje, protože o co jiného tady šlo, než to co nejdříve podepsat? Ale až bude vláda Andreje Babiše, v což věřím, tak my v tom budeme pokračovat,“ zdůraznila Schillerová.

„Omluvte mě, ale to je chaos, Francouzi s námi bojují, Korejci chtějí omluvu,“ ozvala se Terezie Tománková.

Skopeček se bránil že tady má vláda svázané ruce, protože musí respektovat rozhodnutí soudu. „Vládě jde o to, aby co nejdříve začaly projektové práce na dostavbu jaderné elektrárny. Vláda vybrala nejlepšího dodavatel. Francouzi svou nabídku ani nezveřejnili,“ upozorňoval Skopeček s tím, že je třeba verdikt soudu respektovat.

„Ten soud to určitě neudělal z plezíru,“ uzavřela Schillerová.

