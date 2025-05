Ztráta důvěry v ODS. Verdikt po vězení pro Novotného

Anketa Bude-li vládu sestavovat hnutí ANO, kterého partnera v ní chcete vidět nejvíce? SPD a spol. 57% STAČILO! 32% Motoristé sobě 5% ODS 0% STAN 3% SOCDEM 0% Nechci, aby vládu sestavovalo ANO! 3% hlasovalo: 11234 lidí



„Pavel Novotný nedělá nic poslední roky zásadně jinak. Je to pořád stejný pletichář, který vždy využíval rozsáhlou síť kontaktů na získání kompra na koho chtěl. V tom byl velmi dobrý a dokázal své pletichy i kompra dobře monetizovat v bulváru. Často na úkor duševního zdraví, rodinných vztahů, ba dokonce i života jeho obětí,“ míní Passer o řeporyjském starostovi.



Není dle něj „logické“, aby Novotný „svou síť opustil ve fázi starostování“. „Nejen od Mrázkových dob platí, že gauner s archivem hříchů mocných má páku a trumfy na leckoho. Není důvod se nedomnívat, že tímto způsobem ‚prospíval’. I vykutálenejm kámošům z mokré politické čtvrti, ať už Fialovi, Pavlovi, nebo třeba Nerudové,“ komentoval.

Zbyněk Passer HPP



starosta Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Všichni vrcholní politici, „pokud nemají kognitivní schopnosti na úrovni žížaly“, si pak podle Passera museli být vědomí v době svých „spanilých cest“ do Řeporyjí, „jak ohavný charakter Novotný představuje“. „Je vtipné a symptomatické, jak se od něj teď distancuje Fiala. A novináři? Kde ti jsou, aby ho naháněli, kdy složí funkci?“ zeptal se.



Právě předseda ODS Petr Fiala již uvedl, že aktuálně již Novotný straně „škodil“. „Dřív se vedla v ODS, abych odhalil něco z vnitřní kuchyně, debata o tom – dobře, Pavel Novotný je kontroverzní, ale ono to vlastně může v nějaké formě pomoci, protože on v těch základních věcech jde v té linii programu naší politické strany. Teď si myslím, že ty debaty už takové nejsou, že vlastně všichni jsou si vědomi toho, že teď už to spíš škodí. Teď to škodí,“ zhodnotil Fiala pro Blesk.cz na počátku týdne s tím, že by měl komunální politik z nejsilnější vládní strany odejít.

Fotogalerie: - Starosta Novotný a Řeporyje

Dle Passera je Novotný pro stranu značnou „ostudou“, jelikož členství řeporyjského starosty v ODS vyvolávalo pochybnosti. „Strana, která ve svých řadách hájí a drží prominentního spratka, který žije z lidského neštěstí a nadto je vícenásobně odsouzený, je naprosto nedůvěryhodná. Stavění se Fialy nebo Decroix do rolí morálních majáků tak vyznívá o to směšněji,“ shrnul.

A k argumentům, které Novotnému dávaly coby plus jeho úspěchy ve funkci starosty připojil, že stejně když Mosad sledoval Eichmanna v Argentině, i on byl příkladný otec, manžel a křesťan. „Pokud si neumíte srovnat priority v charakteru, práci a životní cestě danýho člověka, neměli byste mít volební právo. Páč vy byste zvolili starostou klidně i Dolfieho Eichmanna,“ vzkázal.

Starosta pražských Řeporyjí Novotný zprvu uváděl, že by jeho další členství ve straně měli projednat pražští občanští demokraté až po pravomocném rozhodnutí, avšak nakonec na sociální síti X v pátek oznámil pozastavení svého členství v ODS se slovy o „šachovém tahu“.

Pavel Novotný, DiS.

Největší miláček čtenářů nejnedůvěryhodnějšího webu v Evropě

starosta městské části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Vážně zvažuji zásadní šachový tah, za který se v zápise partie píše vykřičník. Ještě to neví rodina, tak se nezlobte. V každém případě jsem se rozhodl s okamžitou platností pozastavit členství v Občanské demokratické straně,“ informoval.

Vážně zvažuji zásadní šachový tah, za který se v zápise partie píše vykřičník. Ještě to neví rodina, tak se nezlobte.



V každém přípaďě jsem se rozhodl s okamžitou platností pozastavit členství v Občanské demokratické straně. — Pavel Novotný ???? (@PavelNovotnak) May 16, 2025

Žádost Novotného o pozastavení členství ve straně potvrdil posléze ČTK mluvčí strany Jakub Skyva. „Mohu potvrdit, že jsme v odpoledních hodinách přijali žádost pana Pavla Novotného k pozastavení členství. Jeho rozhodnutí plně respektujeme," sdělil.

Fotogalerie: - Řeporyjemi

Soud Novotnému 7. května na návrh státního zástupce přeměnil podmíněný trest na nepodmíněný, protože Novotný se ve zkušební době opakovaně dopouštěl přestupků. Politik proti němu podal stížnost, která má odkladný účinek.



Novotný je v podmínce za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování. Soudkyně zmínila, že řeporyjský starosta má v evidenci přestupků již sedmnáct záznamů a z toho sedm přestupků spáchal po prodloužení zkušební doby soudem. Mezi uvedenými přestupky mělo být rovněž přechovávání marihuany i pervitinu nebo záznam o „neměřitelném alkoholu“ v kartě řidiče.

Psali jsme: Nejneoblíbenější Fiala? Benda mávl rukou: Nehrajeme na popularitu. Vyhrajeme Zelené bezmozky. Pravda jim nemůže stát v cestě dobrému příběhu, rozebírá Vyoral „Konečně se na něj dostalo.“ Výsměch Novotnému, že má jít do basy. Ale s pochybami Prohraný soud, Novotný musí zaplatit 40 000 Kč Okamurovi. Někteří chtějí platit za něj