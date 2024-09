Svinstvo. Piráti se pustili do Fialy, také Nerudová

Bartošův konec na ministerstvu pro místní rozvoj a jako vicepremiéra pro digitalizaci ještě po dopolední schůzce Bartoše s premiérem Fialou nikdo neočekával. Bartoš ještě po schůzce v několika médiích prohlásil, že na jeho pozici se nic nemění, stejně jako na koaliční smlouvě a „maká“ se dál.

Jenže na mimořádné tiskové konferenci připravil Fiala pro všechny šok a navrhl Bartošovo odvolání. „Po projednání analýzy digitálního stavebního řízení na vládě minulou středu a po dnešním ranním rozhovoru s panem vicepremiérem Ivanem Bartošem jsem bohužel nabyl jistoty, že není schopen tuto digitalizaci manažersky dotáhnout do úspěšného konce a myslím, že si ani nepřipouští, v jakém reálném stavu proces digitalizace stavebního řízení je,“ uvedl Fiala.

Bývalý pirátský europoslanec Mikuláš Peksa to vnímá jako obrovskou zradu. „Mě to absolutně překvapilo, protože všechny popisy té ranní schůzky nasvědčovaly tomu, že Piráti ve vládě pokračují dále. Nicméně tohle je úplná změna oproti tomu, co bylo řečeno a podle mě je to naprostý podraz v přímém přenosu a nevidím důvod, proč s takovými partnery, kteří neumí dodržet slovo, pokračovat v jakékoliv spolupráci,“ vyzval Peksa Piráty k odchodu z vlády.

„Jsem jednoznačně pro opuštění Fialova kabinetu, my už tam vlastně technicky ani nejsme, protože nemůžeme akceptovat vyhazování našich ministrů v takovéto formě,“ opakoval v rozhovoru pro CNN Prima News.

Ministr vnitra Vít Rakušan v reakci uvedl, že se celou věc dozvěděl telefonicky od premiéra Fialy pár minut před mimořádnou tiskovou konferencí a že nyní po takovém kroku musí Fiala celý kabinet stabilizovat. To už ale prý Peksu nezajímá.

„Ty ostatní koaliční strany včetně STAN už si to musejí vyříkat mezi sebou, já už se necítím jako nějaká součást té vlády, protože jestli mají takovéhle vztahy, že se vzájemně podrážejí a připravují na sebe podobná představení bez toho, aniž by si to vlastně dva nejvlivnější politici té vlády řekli, tak to pro tu vládu nevěstí nic dobrého, ale každopádně podle mě už jsou Piráti v tuto chvíli v opozici,“ dodal Peksa.

Problémy s digitálním systémem stavebního řízení Peksa uznává a se spuštěním se prý mělo ještě počkat. „Já si myslím, že Piráti udělali v té digitalizaci maximum, se zdroji, které jsme měli k dispozici, možná by bylo lepší to spuštění nového systému stavebního řízení odložit, aby se dokončily ty některé chyby, ale bohužel ten tlak na spuštění byl velký a ven se bohužel dostalo něco, co nemělo být v této fázi ještě spuštěno,“ uvedl Peksa.

Piráti podle něj musí nyní znovu mobilizovat v opozici, protože v této vládě bohužel nic z jejich priorit prosadit nešlo. „My musíme nyní představit vlastní alternativu na zlepšení věci v České republice, protože tato vláda žádné zajímavé výsledky moc nepřinesla a všechna témata, jako legalizace, manželství pro všechny, výdaje na vzdělávání, nic z toho se nezrealizovalo a my musíme tuto vizi předložit znovu, ale bez lidí v této vládě,“ prohlásil Peksa.

Překvapivý politický tah premiéra, o kterém dopředu nikdo nevěděl, je podle europoslankyně za STAN Danuše Nerudové bohužel ukázkou špatné politické kultury. „Takovouto politickou kulturu jsme tu nechtěli,“ reagovala.

Takovouto politickou kulturu jsme tu nechtěli. — Danuše Nerudová (@danusenerudova) September 24, 2024

Mnohem ostřejší byl senátor Marek Hilšer, který obhajuje svůj post nyní právě za Piráty. Konec Bartoše je podle něj dán tlakem zevnitř ODS. „Takhle to vypadá, když kmotrům šlápnete na kuří oko. Prohlásí vás za neschopné a zařídí, abyste vypadli z vlády, kde jim kazíte kšefty,“ prohlásil Hilšer.

Takhle to vypadá, když kmotrům šlápnete na kuří oko. Prohlásí vás za neschopné a zařídí, abyste vypadli z vlády, kde jim kazíte kšefty. pic.twitter.com/WJIhZp4t1j — Marek Hilšer (@MarekHilser) September 24, 2024

Vystoupení z vlády navrhuje i pirátská politička Zuzana Klusová, které vadí, že jiní neschopní ministři koalice SPOLU normálně dále fungují. „Piráti by po tomto podrazu měli z vlády odejít. Zatímco pan Blažek dostal několik žlutých karet, ministr Válek nedodal léky ani digitalizaci a nestalo se nic, reforma školství stojí, Ivan Bartoš dostal rovnou červenou, aby pak mohl ministr Kupka představit, co Ivan odpracoval. Vzhledem k tomu, v jakém stavu jsou dálnice i železnice, by měl přitom ministr pozornost věnovat hlavně svému rezortu. Pro Piráty je to další tvrdá lekce. Potřebovali jsme ji, abychom mohli znovu získat důvěru voličů,“ má jasno Klusová.

Piráti by po tomto podrazu měli z vlády odejít. Zatímco pan Blažek dostal několik žlutých karet, ministr Válek nedodal léky ani digitalizaci a nestalo se nic, reforma školství stojí, Ivan Bartoš dostal rovnou červenou, aby pak mohl ministr Kupka představit, co Ivan odpracoval.… — Zuzana Klusová (@ZuzkaKlusova) September 24, 2024

„Považuji DSŘ za nezvládnutý paskvil, ale vyhazov z vlády je čistokrevnej podraz a svinstvo,“ přidal se pirátský starosta Brna Židenice Petr Kunc.

Považuji DSŘ za nezvládnutý paskvil, ale vyhazov z vlády je čistokrevnej podraz a svinstvo. — Petr Kunc (@kunc_zidenice) September 24, 2024

