Svoboda: Situace kolem výměny ministra by se měla řešit politicky

Svoboda poukazuje na to, že vláda je odpovědná Sněmovně a prezident vstupuje do vztahu, který mu nepřísluší. „Je to v rozporu s chováním ústavního činitele, který s ústavou nakládá podle její podstaty,“ podotkl. Zároveň se postavil proti úvahám, podle kterých by měly být do ústavy zakotveny lhůty, v nichž by měl prezident jednat. Nejsou v ní podle Svobody záměrně, pro případy mimořádných situací, třeba povodní nebo ohrožení státu.

Svoboda se vyslovil pro řešení, aby Babiš a předseda koaliční ČSSD Jan Hamáček navštívili společně třeba i opakovaně Zemana a na odvolání Staňka a na jmenování nominanta sociální demokracie Michala Šmardy trvali. Svoboda míní, že k tomu, aby prezident konal, jak podle ústavy má, by mohly Zemana vyzvat v usnesení Sněmovna nebo Senát. Zemanův mluvčí už ohlásil, že prezident přijme Babiše a Hamáčka v úterý na zámku v Lánech.

Případná kompetenční žaloba na hlavu státu, jak o ní mluví sociální demokracie a kterou by musel podat Babiš, by podle Svobody vedla jen k tomu, že prezident by řekl, že bude vyčkávat na rozhodnutí soudu. Variantou by byla žaloba na hlavu státu pro hrubé porušení ústavy, Svoboda ale pochybuje o tom, že by se pro ni našla potřebná třípětinová většina v obou parlamentních komorách.